Smittevernlegen snakker ut om forholdet til Trump: - Det var da angsten min begynte å eskalere

Lønnen og uttalelsene til smittevernlege Anthony Fauci skaper overskrifter i USA.

NEW YORK (Nettavisen): I forbindelse med at pandemien traff USA i fjor, ble smittevernlegen Anthony Fauci betegnet som den mest pålitelige mannen i USA.

Han var en mann og en lege som snakket rett fra levra.

Røk uklar med Trump

Det ga ham stor tillit i befolkningen, men førte også til at han til tider røk uklar med sjefen, president Donald Trump, fordi han sa ting som presidenten var uenig i, eller snakket ham imot offentlig.

Fauci fikk aldri sparken av Trump, men ble helt klart dyttet ut på sidelinjen. Nå er Fauci på nytt inn i varmen i Det hvite hus, og har beholdt jobben som USAs smittevernsjef under president Joe Biden.

Tall som ble publisert på mandag, viser også at Fauci har en gigantlønn, som til og med er høyere enn presidentens, skriver Forbes.

Tjener best av fire millioner ansatte

De har fått tak i de føderale lønningstallene i USA, og de viser at Fauci ikke bare har bedre lønn enn presidenten, men at han er den beste betalte føderale ansatt personen i hele USA.

Tallene det dreier seg om er fra 2019, og er det siste tilgjengelige lønningstallene som er offentliggjort. De viser at Fauci tjente 417 608 dollar i 2019, noe som altså putter ham helt øverst på listen av de fire millioner personene som er ansatt av de føderale myndighetene i USA. Det tilsvarer rundt 3,56 millioner norske kroner.

Det er litt over 17.000 dollar mer enn USAs president, som har en lønn på 400.000 dollar, rundt 3,4 millioner norske kroner. Til sammenligning tjener vår egen statsminister Erna Solberg, tjener rundt halvparten av dette, 1,7 millioner kroner.

- Mellom 600.000 og 660.000 døde

Og Fauci må leve opp til sin lønn i år, for både han og Biden har en formidabel jobb foran seg.

Så langt er rundt 421.000 amerikanere døde av viruset, og de siste ukene har daglige døsfall ligget på mellom 3. og 4.000. Samtidig ligger rundt 110.000 koronasmittede mennesker på sykehus rundt om i landet, mens det blir meldt m i underkant av 200.000 nye smittede hver dag.

Ved utgangen av februar, spår man at så mange som 600.000 amerikanere kan ha mistet livet av viruset.

- Vi kommer til å se et sted mellom 600 000 og 660 000 dødsfall før vi får snudd dette på en god måte, uttalte Joe Biden på en pressekonferanse i Det hvite hus nylig.

Selv om smitte trenden nå er nedadgående i 42 stater i USA, spås det at det britiske muterte viruset vil nå en topp i USA i mars i år, noe som kan føre til en ny kraftig eskalering av smitten. Fauci har også uttalt at han er mer bekymret for den sørafrikanske varianten enn den britiske.

- Trump prøvde å lokke deg

Fauci ble også nylig intervjuet av New York Times om hvordan det var å jobbe under president Donald Trump. På spørsmål om når han første skjønte at de skar seg mellom de to, svarer Fauci at de skjedde like etter det store utbruddet i New York-området.

- Jeg ønsket å uttrykke alvoret i situasjonen, og presidentens svar lente seg alltid mot: «Vel, dette er vel ikke så ille, ikke sant?» Og jeg svart da, «Jo, det er så ille.» Det var nesten en refleks respons, hvor han prøvde å lokke deg til å minimere det. Han sa ikke «Jeg vil at du skal minimere det,» men «Å, virkelig, var det så ille?», sier Fauci i intervjuet.

- Det var alltid: «En fyr ringte meg opp»

- Den andre tingen som gjorde meg veldig bekymret, var at det var tydelig at han fikk innspill fra folk som ringte ham. Jeg vet ikke fra hvem, men folk han kjente fra virksomhetene sine, og så sa han: «Hei, jeg hørte om dette stoffet , er det ikke bra? » eller, «Hei du, dette rekonvalesens plasmaet er virkelig fenomenalt.» Og jeg ville prøve å, du vet, rolig forklare at du finner ut om noe fungerer ved å gjøre en passende klinisk prøve; du får informasjonen, og så gir du den en faglig fellesvurdering. Og han vil si: «Å, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, disse tingene fungerer virkelig», sier Fauci.

- Han ville ta deres mening like seriøst - basert på ingen data, bare anekdoter - at noe virkelig kunne være viktig. Og det var ikke bare hydroksyklorokin, det var en rekke alternative medisiner. Det var alltid: «En fyr ringte meg opp, en venn av meg fra bla, bla, bla.» Det var da angsten min begynte å eskalere, sier Fauci i intervjuet med New York Times.

- Det var best å ikke krangle med ham

Fauci snakker også ut om en mye omtalt pressekonferanse i februar i fjor, da han snakket imot presidenten.

- Det er ikke slik at jeg hadde noen glede av å motsi USAs president. Jeg har stor respekt for embetet. Men jeg tok en beslutning som jeg bare måtte ta. Om ikke ville jeg ha gått på akkord med min egen integritet, og gi en falsk beskjed til verden. Hvis jeg ikke snakket ut, ville det være nesten stilltiende godkjenning at det han sa var OK. Det var da jeg begynte å få problemer, sier Fauci.

Fauci forteller også om hendelsen på Walter Reid sykehuset, der Trump ble innlagt med koronasmitte og fikk monoklonale antistoffer som en del av behandlingen.

- Tony, dette gjorde egentlig en enorm stor forskjell. Jeg føler meg mye, mye bedre. Dette er virkelig gode greier, fortalte Trump til Fauci, etter ha fått den mye omtalte behandlingen.

- Jeg ønsket ikke å stikke hull på boblen hans, men jeg sa: «Vel, nei, dette er en N lik 1. Du har kanskje begynt å føle deg bedre uansett.» Og han sa: «Å, nei, nei nei, absolutt ikke. Disse tingene er veldig bra. Dette snudde alt for meg». Så jeg skjønte at det beste bare ville være å ikke krangle med ham, sier Fauci til New York Times.

Snakker varmt om dobbelmaske

Fauci har hele tiden vært en tilhenger av å gå med maske, og på mandag går han også ut i et intervju og anbefaler å gå med to masker i stedet for bare en.

- Hvis du dekker deg til fysisk med ett lag, og legger på et lag til, så er det bare logisk at det sannsynligvis vil være mer effektivt. Det er også grunnen til at du nå ser folk som enten går med dobbel maske eller en versjon av en N95-maske, sier Fauci.

Poeten Amanda Gorman og Pete Buttigieg er to av personene som nylig er avfotografert med en dobbel maskse i USA.

Selv om Fauci snakker varmt om å gå med dobbelmaske, har landets folkehelseinstitutt CDC foreløpig ikke gått ut med noen annen anbefaling en å gå med en maske.

Men forskere sier også at bruk av en kirurgisk maske under en tøymaske gir maksimal beskyttelse, fordi den kirurgiske masken fungerer som et filter og duken både legger til et ekstra lag og hjelper til med passformen, skriver CNBC.

