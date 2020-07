Smittevernoverlege advarer: - Viruset smitter på samme måte som korona

Antall forkjølelser har skutt i været etter at samfunnet gradvis har åpnet opp igjen.

- Varsellampene bør blinke. Når vi vet at koronaviruset smitter på samme måte som rhinoviruset, er det grunn til bekymring, sier smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther ved Sykehuset i Vestfold til NRK.

Les også: Siste nytt om koronapandemien

Rhinovriuset er den vanligste årsaken til sommerforkjølelse, og måten man blir smittet på er lik koronaviruset, nemlig gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Vandbakk-Rüther er bekymret, fordi smitten av forkjølelsesviruset sank som en stein under nedstengningen av landet fra 12. mars. Nå ser imidlertid legen en kraftig oppblomstring.

Glemt smittevernrådene

Sykehuset i Vestfold hadde 24 prosent positive tester av rhinoviruset i forrige uke. Det er normale tall sammenlignet med tidligere, men smittevernoverlegen mener at tallene i år ikke burde være normale.

Les også: Koronakrisen kan ha overraskende effekt: - Nå har vi et felles prosjekt (+)

Hun viser til at hvis folk holder avstand, vasker hendene og opprettholder gode hostevaner, burde smittenivået for forkjølelse ha vært langt lavere, skriver NRK.

Ber folk ta ansvar

Vandbakk-Rüther forteller klart og tydelig at altfor mange lever som at koronautbruddet ikke har skjedd, og nå ber hun folk om å skjerpe seg. Et større utbrudd av rhinoviruset øker også risikoen for en ny bølge av covid-19.

Les også: Nye korona-symptomer: Her er tegnene på at du kan være smittet uten å vite det (+)

Smittevernoverlegen ber nå hver enkelt av oss å gå i oss selv ved å tenke på hva vi har ofret i det siste, og dermed ta ansvar for å følge smittevernrådene fortsatt.