SMK: Solberg har ikke fått slike henvendelser fra Trump

Statsministerens kontor bekrefter at Donald Trump aldri har bedt Erna Solberg om politiske motytelser som kan gange hans egne politiske mål.

USAs president Donald Trump risikerer riksrett grunnet anklager om å ha bedt en fremmed makt om å blande seg inn i den amerikanske valgkampen.

Trump anklages for å ha holdt tilbake 400 millioner dollar i militærbidrag til Ukraina og bedt landets president om en motytelse som vil sverte Trumps politiske rival - tidligere visepresident Joe Biden.

Biden anses å være én av favorittene til å bli Demokratenes presidentkandidat.

Trump antydet i en telefonsamtale med president Volodymyr Zelenskyj 25. juli at Ukraina skulle opprette en etterforskning mot Joe Biden og sønnen Hunter Biden.

- Ikke fått slike henvendelser

Statsministerens kontor (SMK) opplyser til Nettavisen at Trump aldri har bedt statsminister Erna Solberg om noe som kan tolkes i retning av å være en politisk tjeneste eller motytelse, som kan gagne presidentens hjemlige politiske mål.

- Statsministeren har ikke fått noen slik henvendelse fra den amerikanske presidenten, sier kommunikasjonsrådgiver ved SMK, Eirin Larsen, til Nettavisen.

Solberg uttalte nylig til Nettavisen at hun skulle møte Trump under FNs høynivåuke i New York forrige uke. Men SMK opplyser at de to ikke møttes.

Både Canadas statsminister Justin Trudeau og Finlands president Sauli Niinisto ble denne uken konfrontert med spørsmål fra pressen om de hadde fått tilsvarende henvendelser om «politiske tjenester» fra Trump.

Mens Finlands president unngikk å svare direkte på spørsmålet, bekreftet Trudeau at han aldri hadde blitt spurt om innblanding eller kanadisk etterretning som ville fremme Trumps politiske mål på hjemmebane.

- Nei. Det har vi ikke, og vi ville heller ikke gjort det, uttalte Trudeau til pressen i Toronto tirsdag.

- Presset Australia

The New York Times skrev tidligere denne uken at Trump nylig presset Australias statsminister Scott Morrison i en telefonsamtale. Hensikten var å få hjelp til å undergrave troverdigheten til Robert Mueller-rapporten, skriver avisen.

Trump skal ha bedt Morrison om å bistå USAs justisminister William P. Barr med en egen granskning av Mueller-etterforskningen.

Dette er nok et eksempel på hvordan presidenten bruker presidentvervet og diplomatiet til personlig vinning, skriver The New York Times.

Mueller-etterforskningen hadde til hensikt å undersøke den påståtte koblingen mellom Trump og Russlands innblanding i presidentvalget 2016. Rapporten var ikke fellende for Trump, men ble heller ikke tolket som en konklusjon som renvasket presidenten.

- Kina bør også etterforske Biden

Torsdag denne uken fastholdt Trump fortsatt at Ukraina bør etterforske både Biden og sønnen for korrupsjon. Samtidig uttalte han i full offentlighet at også Kina bør opprette en egen etterforskning av Joe og Hunter Biden.

- Nok en gang har USAs president oppmuntret en nasjon til å blande seg inn og bistå ham i valgkampen ved å etterforske en rival. Dette er et grunnleggende brudd på eden han avla som president, sier leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus, Adam Scmhiff, i en uttalelse.