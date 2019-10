SMS-en er ikke død - men nå brukes den på en helt annen måte

Over halvparten av SMS-meldinger blir ikke sendt av mennesker.

Med Snapchat, Messenger, WhatsApp, Slack, Discord, Skype - og ikke minst iMessage - skulle en tro at gode, gamle SMS med sine kraftige begrensninger skulle være en dødende teknologi.

Så feil kan man ta.

SMS-rekord

Ifølge Telenor ble det i helgen satt ny rekord i SMS-bruk, da det under Stjernekamp-finalen ble sendt opp til 3429 meldinger i sekundet gjennom Telenors nett. Den forrige rekorden var under fjorårets finale.

I snitt melder Telenor at det går 17 millioner SMS-meldinger gjennom deres nett hver dag. Telia oppgir til Nettavisen at de har drøyt 11 millioner gjennom sitt nett.

Begge deler er på samme nivå som i fjor.

Brukes på en helt annen måte enn før

Årsaken til at SMS fortsatt en en gigant, er at tjenesten brukes på en helt annen måte enn før. For det er ikke tilfeldig at det var under en TV-finale at SMS-rekorden ble satt, ikke under nyttårsfeiringer som var vanlig tidligere.

- Daglig tikker det inn SMS-meldinger til kunder fra tannleger, bilverksteder, restauranter og andre serviceleverandører. Det som i 1993 startet som en tjeneste mellom privatkunder, vokser nå mest i næringslivet, melder Telenor.

Det at SMS er knyttet til ditt telefonnummer, gjør også at det anses som en forholdsvis sikker og enkel kommunikasjonsplattform for å gi korte meldinger.

BankID baserer seg for eksempel i stor grad på SMS. Det samme gjør tofaktor-autentisering på for eksempel Google og Facebook - eller når man skal gjenopprette et passord.

Skatteoppgjøret får man informasjon om på SMS.

På toppen av dette er det forskjellige TV-sendinger som tviholder på SMS som stemmeløsning. En av årsakene her er at SMS er direkte koblet opp mot en betalingsløsning.

Over halvparten er nå sendt av roboter

Både Telia og Telenor melder at meldinger sendt ut av roboter nå utgjør godt over halvparten av alle meldinger som sendes i nettet.

- Totalt er det sendt nærmere 4,1 milliarder meldinger så langt i år, som er på samme nivå for tilsvarende periode i fjor. Maskingenerert trafikk står for om lag 53 prosent av trafikken, melder Telenor.

- Nivået hos oss er omtrent det samme, sier kommunikasjonssjef Henning Lunde i Telia.