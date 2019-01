SnÃ¸ gir vanskelige kjÃ¸reforhold i Agder og Telemark

Mye snø kan skape kaos på veiene i Agder og Telemark.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farenivå fra sent lørdag kveld. Det blir vanskelige kjøreforhold på grunn av store mengder med snø. Natt til søndag vil det falle drøye 10 millimeter med nedbør i Kristiansand, ifølge yr.no.

Nedbørsmengden blir ikke like stor i Telemark, men også her er det gult farenivå fra sent lørdag kveld.

Meteorologisk institutt oppfordrer passasjerene til å bruke dekk etter forholdene, men at man uansett må regne med lokale forsinkelser.

GULT FARENIVÅ: Mye snø og snøfokk kan gi kaotiske konsekvenser i Telemark og Agder.

Det blir også snø i store deler av Sør-Norge på søndag, men mest snø blir det på Sørlandet og i Telemark.

Lrdag kveld og sndag vil sn og snfokk gi lokalt vanskelige kjreforhold i #Agder og #Telemark. pic.twitter.com/RpSfhY9Usg — Meteorologene (@Meteorologene) January 26, 2019

Sndag blir det mer sn i store deler av #SrNorge. Mest ?? blir det p Srlandet og i Telemark. pic.twitter.com/MJauSQdKrO — Meteorologene (@Meteorologene) January 26, 2019

Her blir også kjøreforholdene vanskelige, så det anbefales å beregne god tid ute på veien.

På deler av Vestlandet meldes det også om vanskelige kjøreforhold, lørdag kveld. På Jæren-området og sørover mot Rogaland er det snø, vind og dårlig sikt.

Det er vanskelig fremkommelighet på grunn av snø som blåser ut i veibanen. Statens vegvesen har sendt ut all mannskap.