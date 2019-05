Snø kan skape vanskelige kjøreforhold i helgen

Det er meldt både våtere og kaldere vær i hele landet, men nå er det sendt ut farevarsel for vanskelige kjøreforhold enkelte steder.

Fra og med lørdag kveld til søndag morgen vil en kaldere luft føre til snøbyger i fjellet. Det kan føre til problemer for trafikantene i Sør-Norge.

- Nord for Finse kan dette legge seg i veibanen, og det er sendt ut gult farevarsel for vanskelige kjøreforhold. Kjør forsiktig, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

På yr.no anbefaler Meteorologisk institutt at du beregner ekstra tid til transport og kjøring.

- Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, skriver de.

Sludd, men varmere i nord

Torsdag meldte statsmeteorolog Pernille Borander, ved Meteorologisk institutt i Tromsø, at det blir våtere og kaldere over hele landet inn mot helgen.

- Temperaturene går ned generelt i hele landet, men i Troms og Finnmark kommer det noe varmluft som sniker seg nordover fra Finland, sa hun til Nettavisen.

Likevel ser det ikke bare dårlig ut de kommende dagene. Fredag ettermiddag melder Meteorologisk institutt på Twitter at det er spesielt lovende for Nord-Norge.

- Selv om temperaturen synker i helga, og det til og med kan komme litt sludd flere steder i Nord-Norge, ser det ut til at det blir litt mildere igjen fra starten av neste uke, skriver de.

Nedenfor kan du se en animasjon fra Meteorologisk institutt om temperaturforandringen i Nord-Norge de neste dagene:

Regn og skyet

Enkelte steder i Nord-Norge får sluddbyger, mens resten av landet får regnbyger.

I Østafjells-områdene er det ventet nedbør lørdag ettermiddag, så det kan komme regn igjen på søndag. I starten av neste uke blir det også fuktig vær. Det er mange små lavtrykk i havet som kommer inn en etter en.

- Temperaturene vil synke innover mot helgen, og det vil ligge på rundt ti grader. Inn i helgen og neste uke ser jeg heller ikke temperaturer over 20 grader, men det vil kunne ligge på rundt 15 varmegrader, sa Borander til Nettavisen torsdag.

For Trøndelag sin del ser det ut til at det vil være noen spredte byger i form av regn i helgen. Også her vil temperaturen synke. Søndag vil trolig bli kjøligst, med en temperatur rundt ti grader.

På Vestlandet blir det mest nedbør lørdag, og søndag avtar det litt. Det kan henge igjen noen regnbyger fram til i begynnelsen av neste uke hvor det ser relativt tørt ut. Enkelte regnbyger kan imidlertid ventes.

- Når det gjelder temperaturene blir det ikke den sommerlige følelsen man har hatt tidligere denne uken. På nordvestlandet vil det bli rundt 15-20 grader fram til helgen, hvor det kan bli rundt ti grader. Sør på Vestlandet vil de få kanskje 15 varmegrader, sa Borander torsdag.