Snakket om egne sykdommer på direkten: - Jeg er oppriktig redd

Venstre-leder Trine Skei Grande avslørte hvorfor hun for tiden ikke møter på Stortinget.

Under torsdagens episode av Debatten var det de fortløpende tiltakene mot koronaviruset som var hovedtemaet.

Med seg i studio hadde Fredrik Solvang flere partiledere - men ikke mer enn fem av gangen kunne samles i NRKs hovedstudio på Marienlyst.

Fra eget kjøkken var også Trine Skei Grande med - og partilederen i Venstre kunne avsløre hvorfor at hun for tiden er i permisjon - og hvorfor hun er ekstra redd i disse korona-dager.

- Nei, jeg har fått permisjon fra å møte på Stortinget fordi jeg har både immunsviktsykdom, jeg har astma og jeg har diabetes. Jeg har et sykdomsbilde som gjør at jeg ikke burde være så mye ute blant folk, forklarte partilederen.

Og la til:

- Jeg er oppriktig redd for denne sykdommen.

Grande tok seg også tid til å hylle den norske dugnadsånden, og understreket hvor viktig det er at vi tar hensyn til hverandre i denne prøvende tiden.

- Det er jo dette denne dugnaden handler om, det er ikke bare gamle, men mange av oss som er utsatt. For mange oppleves dette som skummelt. Det er viktig at vi forstår hva som skjer i samfunnet vårt nå. Jeg synes det er flott at jeg kan gå meg en tur, og at folk har ordentlig avstand. Det handler om respekt - vi har alle forskjellig ballast med oss - og det er viktig at vi alle har respekt for hverandre. Det er helsa vår det handler om, slo politikeren fast.

