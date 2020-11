Snapchat og overgrep mot barn blir tema i flere rettssaker

Neste uke i Oslo tingrett blir overgrep mot barn og sosiale medier som Snapchat tema i flere straffesaker.

- Daglig rapporterer jeg profiler der barn utnyttes til Instagram og Facebook. Så har du den evige vinneren Snapchat. Chattekanalen er mer kryptert og brukerne får lov til å være anonyme. Bilder og chatter blir ikke lagret og det er vanskelig å finne personene bak, sier Stefan Dahlgren i foreningen Barnas Trygghet. I flere år har han jobbet mot overgrep på barn i Norge, ved blant annet å følge med på ulike nettfora.

- Problemet er jo at disse tjenestene ikke krever verifisering av identitet. Brukerne kan forbli helt anonyme. Det gjør dem til et paradis for overgripere som ønsker å komme i kontakt med barn, sier han.

Politiet har i flere år sett en kraftig økning i antall anmeldelser av seksuallovbrudd. Fra 2014 til 2019 var det en økning på 39 prosent i antall anmeldte seksuallovbrudd, og det er i bruk av digitale medier man ser den store økningen, viser statistikk fra Oslo politidistrikt for 2019.

Dette kommer til uttrykk i tiltalene som kommende uke skal behandles i Oslo tingrett. Av dem går det fram at spesielt Snapchat, men også andre sosiale medier, har blitt brukt av overgripere:

En 22 år gammel mann er tiltalt for å ha fått to gutter i 12-, 13-årsalderen til å masturbere på video og sende videoene til ham gjennom Instagram og Snapchat. Overgrepene skjedde ved flere anledninger våren 2020.

En 28 år gammel mann er tiltalt for å ha opprettet ulike profiler på nettstedene Nakenprat, YouTube og Instagram, der han la ut bilder av to unge norske kvinner. Dette skjedde før januar 2019. Mannen var også i besittelse av 960 ulike mediefiler som seksualiserte barn, under en ransaking hos ham i februar 2020.

En 33 år gammel mann er tiltalt for å ha fått et barn i tenårene til å onanere gjennom Snapchat. Dette skal ha skjedd flere ganger høsten 2019. Mannen er også tiltalt for å produsere fremstilling av seksuelle overgrep av barn, og delt dette gjennom appen KIK. I en chattegruppen i denne appen, delte han 1400 bilder og videofilmer som viste slike seksuelle overgrep. Denne mannen er også tiltalt for å ha snikfilmet- og fotografert unge gutter under svømmeundervisning i Oslo. Hjemme hos mannen, og på en grunnskole i Oslo, fant politiet lagringsmedier og skytjenester med minst 14 chattelogger og minst 10.600 unike mediefiler som seksualiserer barn eller viser overgrep av barn.

En 19 år gammel mann er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en jente som var under 14 år gammel. Også i denne saken ble Snapchat benyttet til å sende seksualiserte videoer fram og tilbake til hverandre.

Nettavisen gjør oppmerksom på at dette er tiltaler, og at de tiltalte ennå ikke er dømt for forholdene.

Barnas Trygghet forteller hvordan de jakter på overgripere på nett.

- I dag må man bruke BankID til alt mulig. Hvis man måtte bruker BankID for å opprette kontoer på de ulike sosiale mediene, så hadde vi unngått at anonyme profiler blir brukt til å utnytte barn, sier Dahlgren og legger til:

- Noen nettroll ville blitt veldig forbanna, men resten av verden ville blitt mye bedre.

Dahlgren sier at foreldre må bli flinkere til å følge med på hva barna gjør på sosiale medier. Som tiltalene neste uke viser, så kan barna selv være aktive i å filme seg selv og sende filmene og bildene til overgriperne.

- Barn barn forstår ikke konsekvenser slik voksne gjør. Derfor er det viktig at vi voksne er oppmerksomme, slik at utnyttelsen blir stoppet.

Her forteller Barnas Trygghet om bruk av nakenbilder til utpressing av barn.

- Mye skjer fordi barn og foreldre er dårlige til å snakke om bruken av internett, og fordi fristelsene blir større enn fornuften, sier Dahlgren.

Han forteller at han får telefoner fra foreldre som opplever at barna deres selger nakenbilder av seg selv. Dahlgren sier at barna ofte ikke ser den langsiktige konsekvensen av å dele bilder og video.

- Det verste er at et nakenbilde du deler, vil du aldri få kontroll på. Nakenbilde av deg kan deles igjen og igjen, og kan bli liggende åpent på nett. Hvis man selger kroppen sin på denne måten, så kan skammen komme flere år etterpå, sier Dahlgren.