Snart blir Oslo et grønt helvete

Byrådsleder Raymond Johansen blir stadig mer radikalisert i sitt korstog for det grønne skiftet.

Av Cecilie Lyngby, bystyrerepresentant for FNB Oslo og fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget

Denne uken vedtas en oppsiktsvekkende klimaplan av bystyret i Oslo som vil bety et grønt helvete for de aller fleste.

Oslo-politikken, anført av Ap, MDG, SV og med Høyre som haleheng, spiller snart ut grep og tiltak i en slags nyreligiøs grønn innpakning. Eller for å bruke byrådslederens egne ord:

«Oslos ambisjon er å være et «testbed» for grønne løsninger og skape en plattform for erfaringsdeling mellom byer».

Forsøkskaniner

Med dette mener Johansen at Oslo-folk skal være forsøkskaniner for de mest radikale grønne løsninger på vegne av storbyer som Beijing og Shanghai. Johansen tror faktisk at Oslo skal være den byen i verden som løser klimakrisen på vegne av alle andre storbyer. Og det hele skjer selvfølgelig uten analyse og konsekvensutredninger.

Onsdag denne uken vedtas altså innholdet i byrådets «testbed». FNB er for miljø og klimaarbeid, men sterkt imot byrådets miljømanifest.

Selv forskere rister på hodet over byrådets målsetning om å kutte klimautslippene med 95 prosent, og klimaplanen omtales som «helt ufattelig ekstremt ambisiøst».

Her er de seks mest oppsiktsvekkende og radikale inngrepene som vedtas denne uken i Oslo Rådhus:

1). Bilen skal nærmest parkeres for godt, og MDG har allerede varslet at både bompenge- og parkeringsavgiftene skal betydelig opp. Raymond Johansen skal i faktiske tall først fjerne biltrafikken i landets hovedstad med 20 prosent innen tre år. Deretter 35 prosent innen 2020, samtidig som han selv har en luksusjaguar og privatsjåfør til stor irritasjon for det store flertall. Tenk litt på det at hver tredje biltur du tar er uønsket av Raymond Johansen - uansett om du kjører på bensin eller strøm.

2). Om drøye ni år blir det forbudt å kjøre inn i landets hovedstad med diesel eller bensin på tanken. At de rundt 70 bensinstasjonene i Oslo går en sørgelig tid i møte får så være. Raymond Johansen er sin grønne nese nærmest, og makter ikke å se de dramatiske konsekvensene av dette fossil-forbudet. Byrådet som altså skal tvinge sin egen befolkning til å skrote bensinbilen og re-investere i en el-bil de skal bruke minst mulig. Det passer sikkert godt for de med litt tykkere lommebøker, men for en alenemamma med tre barn som skal fraktes til en barnehage, og kanskje to forskjellige skoler, blir en slik fanatisk politikk et mareritt.

3). Oslofjorden skal gjennom samme hestekur som landets hovedstad. Det blir forbudt å legge til ved Lindøya, Gressholmen og Hovedøya med en Yamaha 20 hk, og lastebåter og cruiseskip blir nektet adgang til Oslo havn. «Havnevirksomhet og ferdsel på fjorden skal være utslippsfri», heter det i den ekstreme klimaplanen.

4). Istedenfor å velge en samarbeidslinje med Oslos bileiere skal byrådet kvele det sterke bilbehovet de fleste har gjennom skyhøye avgifter og gebyrer. I klimaplanen går det klart frem at byrådet er villig til å skru opp bomavgiften, innføre strengere parkeringsrestriksjoner og strupe kjøremulighetene for å nå Ap, MDG og SVs ekstreme mål om 95 prosent utslippskutt.

At T-bane og busser allerede er smekk fulle betyr visstnok ikke så mye, fordi gange og sykkel er byrådets førstevalg for Oslos innbyggere. Det er derfor Raymond Johansen de neste 2,5 årene skal rulle ut 10 nye mil med svindyr rød sykkel-asfalt, samtidig som sykkelandelen ligger flatt som et flatbrød. Det er mildt sagt en pussighet at byrådet tror at Oslos befolkning higer etter å gjennomføre en grønn jobbreise fra september til april mens kuldegrader og regn herjer hovedstaden.

5). Klimaplanen skrur Ruter inn som en viktig brikke i byrådets grønne fantasier. Ruter skal faktisk bli et nytt Bring eller Postnord. I planen heter det at T-banen skal «brukes til frakt av gods og varer på tider av døgnet» når det er glissent med passasjerer ombord. Hvor tar de ideen fra? Jo, den slags planer dukker opp når alle virkemidler helliger byrådets ufattelig ekstremt ambisiøse klimaprosjekt.

Men det er ikke bare T-banen som skal levere vaskemaskiner og melk til Oslos innbyggere. Raymond Johansen skal skaffe Oslo en større dronepark, og via trådløse spaker kommer det snart en drone nær deg og leverer en kjole fra Ferner Jacobsen. Og om ikke dette skulle være nok, så vil byrådet teste ut utslippsfri nattlevering av varer.

6). Siden bilen skal parkeres har byrådet gigantiske planer om å stue Oslo befolkning inn i skyhøye blokker tett ved en T-banestasjon. Da kan nemlig ingen hevde at de har et fnugg av bilbehov. Og for å ytterligere oppnå målet om at vi alle skal reise mindre, vil Raymond Johansen legge til rette for at det etableres nærbutikker, barnehager, arbeidsplasser og skoler i blokkenes 1. etasje. Vi skal altså «bures inne» rundt T-banestasjoner som Smedstad, Ulsrud, Grefsen og Røa.

Oslo kommunes klimaplan er en eneste lang «klyp meg i armen»-opplevelse.

Det er ikke til å tro at flertallet av Oslos befolking ønsker seg den samme fremtid som Raymond Johansen og hans kamerater. Klimaplanen bør du lese nøye, og ingen vil bli overrasket om du begynner å telle på knappene:

På tide å flytte?