Snart en halv million i bøter for fiskesmugling

Siden 1. mai har Finnmark politidistrikt bøtelagt for nær en halv million kroner til turistfiskere som har forsøkt å ta med seg for mye fisk ut av landet.

Til sammen er 2,3 tonn fisk beslaglagt ved grenseovergangene i Finnmark bare siden 1. mai i år. I ett beslag ble en mann bøtelagt for 95.000 kroner.

– Bøtesatsene for å ta med seg for mye fisk ble etter påske fordoblet, og ligger nå på 200 kroner kiloet. Vi håper jo at høyere bøtesatser skal virke preventivt, men foreløpig ser vi ikke at smuglingen går ned, sier seksjonsleder for påtalejurister Thomas Darell i Finnmark politidistrikt.

Tror mørketallene er store

Det politiet ser, er at turistfiskerne bare tar med seg loinsen – det vil si den tykkeste delen av torskefileten, som også kalles torskens indrefilet.

– Det betyr at det meste av torsken antakelig går i søpla. Et enormt ressurssløseri. Når tollvesenet gjør beslag av 2,3 tonn fiskefilet på knappe to måneder, vil det tilsvare en torskekvote på om lag 10 tonn torsk som er fisket ulovlig, sier han.

Politiet ønsker nå et tettere samarbeid med lokalbefolkning og lokalt næringsliv for å hindre at så store mengder fiskes ulovlig.

– Dette er fisk som tas fra ressursgrunnlaget til kysten og kystfiskere, og som ikke registreres som et ressursuttak. Vi tror at mørketallene er store og ønsker derfor tips fra publikum dersom de ser turistfiskere som rigger seg til med store frysebokser og det man nærmest kan kalle en profesjonell fiskeindustri, sier seksjonslederen.

Vil ansvarliggjøre de useriøse

Politiet i Finnmark ønsker også å ansvarliggjøre useriøse utleiebedrifter, og ønsker tips der man ser at utleiebedrifter tilrettelegger for storskalafiske, med blant annet stor frysekapasitet. Dette vil kunne være straffbar medvirkning til ulovlig utførsel.

Hittil i år har Tolletaten beslaglagt 5.473 kilo fiskefilet ved tollstedene i Finnmark. Omregnet i rund fisk vil det utgjøre en kvote på cirka 20 til 25 tonn torsk.

