Snart er det juni - her kommer farevarsel for snø i fjellet

Skal du krysse fjellet den kommende langhelga, anbefaler meteorologen vinterdekk.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om vanskelige kjøreforhold på fjelloverganger nord i fjellet i Sør-Norge. Utover i uka er det også ventet snø i fjellet lenger i sør.

Mai måned er snart over. Lørdag innleder vi sommermåneden juni, men værkartet den kommende helga ligner til forveksling et du kan se på vinterstid med gule varseltrekanter for glatte veier.

- Om du skal krysse fjellet i den kommende langhelga, anbefaler vi vinterdekk, lyder rådet fra Meteorologisk institutt på Twitter.

- Det ventes stedvis vanskelige kjøreforhold på grunn av temperaturer omkring 0 grader og perioder med snø- eller sluddbyger, heter det i farevarselet for fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjella.

I Trøndelag startet uka med enkelte regnbyger og snø i høyere strøk, som på Røros, der bygene kom som sludd eller snø.

