Snart kan det bli forbudt å spise hund i Kina

Kinesiske myndigheter signaliserer et forbud mot å spise hundekjøtt.

NEW YORK (Nettavisen): Årsaken til forbudet er å forhindre sykdommer som spres mellom dyr og mennesker, melder The Guardian.

Avisen siterer fra at utkast til en ny politikk som er frigitt av det kinesiske landbruksdepartementet, der de skriver at de er bekymret både overfor dyrenes velferd og for smitteoverføring fra dyr til mennesker.

Hunde- og kattekjøtt er forbudt i Shenzhen

Millionbyen Shenzhen innførte nylig et forbud mot å spise både hund og katt, og ble med det den første byen i Fastlands-Kina med en slikt forbud.

– Hunder og katter har som kjæledyr etablert et mye tettere forhold til mennesker enn noe andre dyr, og forbud mot konsumeringen av hunder og katter og andre kjæledyr er vanlig praksis i utviklede land og i Hongkong og Taiwan, påpekte myndighetene i Shenzhen da nyheten ble kjent, ifølge Reuters.

Dette forbudet ga dyrevelferds grupper over hele verden et håp om at hele landet snart vil følge etter.

Det nye utkastet fra landbruksdepartementet gir grunn til ytterligere optimisme, mener Paul Littlefair, som er den internasjonale sjefen ved Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

- Dette signalet er det første noensinne fra en departementet om at hunder ikke er et matdyr, sier Paul Littlefair til The Guardian.

- Dette åpner nå døren for at lokale myndigheter nå kan følge eksempelet til Shenzhen, sier Littlefair.

Kina vil forby handel og konsumering av ville dyr

I slutten av februar kunngjorde Kina at landet ville forby handel og konsumering av ville dyr. Lokale myndigheter har siden arbeidet for å implementere regelen, men Shenzhen har vært tydelige på at dette også skal omfatte hunder og katter.

Koronaviruset ble først påvist i den kinesiske byen Wuhan i desember og forskere mistenker at det hadde sitt opphav på et marked der det ble solgt levende ville dyr.

Det samlede antallet døde koronasmittede i verden har nå passert 100.000, ifølge oversikten til nettstedet Worldometers.

(Nettavisen/NTB)