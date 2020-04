Snart sju uker på sykehjem uten besøk - slik holder de kontakten

Beboere på sykehjemmene skal fortsatt beskyttes, men helseministeren roser oppfinnsomme løsninger som åpner for mer kontakt.

OSLO (Nettavisen): - Det har vært en surrealistisk tid. Vi savner det å ikke kunne ta på hverandre, gi en klem, men vi har forståelse for at det blir slik og vi har funnet løsninger, sier Kurt Nordeng til Nettavisen.

Moren hans, Edith Nordeng (87) er beboer på Solliheimen sykehjem i Fredrikstad. Kommunen innførte tidlig restriksjoner, men var også tidlig ute og sørget for videokommunikasjon mellom beboere og pårørende. På kort tid fikk 25 sykehjemsavdelinger i kommunen hver sin PC slik at beboerne hadde mulighet til å holde kontakt med sine nærmeste.

HOLDER KONTAKTEN: Det begynte med plattformen Teams, men Kurt og moren Edith fant en enklere løsning: Nå møtes de på denne måten, hun på balkongen, han nede på gateplan. Foto: Privat

Prater over gjerdet

Kurt Nordeng og familien fikk teste ut plattformen Teams. Men nå har de funnet en enklere løsning:

- Nå prater vi over gjerdet. Hun bor i 2. etasje og kommer ut på balkongen, og vi står nede, så vi holder avstand. Teams fungerte veldig bra, men dette er bedre, sier han til Nettavisen.

Han eller søsteren svinger innom sykehjemmet hver dag og sørger på den måten for å holde kontakten med moren, men snart sju uker inn i koronakrisen legger han ikke skjul på at de føler på et savn etter vanlig samvær.

- Kake levert på døren

- Vi feiret bursdagen hennes uten å kunne komme inn. Da fikk hun kaken levert på døra. Det var tungt ikke å kunne være sammen med henne da, sier han. Han forstår at frykten for smittespredning på sykehjemmene krever tøffe tiltak og sier han er forberedt på at dette kommer til å vare en stund.

- Dette blir et veldig spesielt år, sier han.

Vil legge bedre til rette

Helseminister Bent Høie (H) varslet fredag at Helsedirektoratet nå skal se på hvordan det kan legges til rette for at eldre og syke kan møte sine nærmeste, uten at det medfører økt smittefare.

NY VEILEDER: Helseminister Bent Høie (H) har gitt Helsedirektoratet i oppdra å se på hvordan det kan legges til rette for at eldre og syke kan møte sine nærmeste, uten at det medfører økt smittefare. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)





- Noen steder har de vært oppfinnsomme og sørget for at de eldre får holde kontakt med sine pårørende via Teams og Skype. Noen steder har man kunnet vinke gjennom vinduer. Det er lite smittespredning i samfunnet vårt akkurat nå, men beboere på sykehjem må fortsatt beskyttes mot smitte. Vi ber likevel Helsedirektoratet nå se på hvilke muligheter som finnes for å gi beboere på sykehjemmene mer kontakt med sine nærmeste.

- Praktiseres noen ganger for strengt

Høie sier det allerede finnes et unntak fra besøksforbudet, nemlig når noen blir alvorlig syke og livet går mot slutten.

- Besøk i disse situasjonene opplever jeg at vi som hovedregel har klart å legge til rette for, men så ser vi at dette er vanskelig, og når det er vanskelig, blir reglene også praktisert ulikt. Noen ganger praktiseres reglene strengt fordi det er lokale forhold som tilsier at det er nødvendig. Andre ganger praktiseres det strengt fordi det er usikkerhet, sier Høie til Nettavisen.

FLEST DØDSFALL: Flest koronarelaterte dødsfall (61 prosent) har funnet sted på sykehjemmene. Diagrammet viser assosierte dødsfall i andel varslet til Folkehelseinstituttet per 24. april 2020 slik de fordeler seg på dødssted. Kategorien sykehjem m.m. inkluderer sykehjem eller annen pleie- og omsorgsinstitusjon som bo- og behandlingssenter. Dataene er hentet fra FHIs dagsrapport. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

- Tydeligere regelverk

Nå varsler han en nasjonal veileder på dette området som skal rydde opp i noe av usikkerheten.

- Vi vil lage et tydeligere regelverk som er enklere å forholde seg til, men vi ser også etter nye løsninger for at man kan besøke familiemedlemmer på sykehjem uten å utsette de for smitterisiko. Vi ser det er god kreativitet og godt arbeid ute i kommunene som kan brukes inn i dette arbeidet.