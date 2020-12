Snikfotografete norske barn i svømmehall

En mann er dømt for å ha snikfotografert norske barn og delt bilder på internett.

En omfattende overgrepssak er nå avgjort. Den 33 år gamle tiltalte mannen erkjente straffskyld for alle forhold i Oslo tingrett, og er nå dømt til fengsel i to år og seks måneder.

Mannen var tilknyttet en skole i Oslo, og hadde blant annet tatt minst 100 bilder av helt eller delvis nakne barn i tilknytning til svømmeundervisning. Bildene har blitt tatt i skjul ved minst 17 ulike anledninger, uten at skoleelevene visste om det.

Politiet har snakket med foreldrene til barna som har blitt snikfotografert, og de har ingen grunn til å tro at andre overgrep har blitt begått.

Mannen er også dømt for oppbevaring av cirka 21.500 mediefiler, der minst 10.600 av dem fremstilte barn på en seksuell måte, eller viste overgrep mot barn, og for å ha hatt direktekontakt med en ung gutt gjennom chattekanaler på internett. Det var slik han ble tatt.

Oppdaget av mor

I oktober 2019 ble en mor kjent med at hennes 14 år gamle sønn hadde seksuell kommunikasjon med en voksen mann gjennom Snapchat. De to hadde hatt jevnlig seksuell kontakt gjennom Snapchat. 33-åringen hadde også tatt skjermbilder av gutten under disse kontaktene.

Les også fra november: Snapchat og overgrep mot barn blir tema i flere rettssaker

Politiet startet etterforskning og gjennomførte tilrettelagt avhør av gutten. I november 2019 ble saken overført til Oslo politidistrikt, fordi den nå domfelte er hjemmehørende i Oslo.

Nå oppdaget politiet at de hadde informasjon om at denne mannen også tidligere hadde vært knyttet til ulovlige bilder og videoer av barn.

I februar 2018 hadde kanadiske NCECC (organisasjon for bekjempelse av nettovergrep mot barn) varslet om opplasting av overgrepsmateriale til chattetjenesten KIK. Politiet klarte da ikke å knytte IP-adressen til en person. I desember 2018 fikk politiet ny lignende informasjon, og denne gangen ble IP-adressen knyttet til mannen. I november 2019 ble disse to sakene knyttet sammen.

Delte bilder i chattekanaler

Mannen ble pågrepet i november 2019. Politiet gjennomførte ransakinger både ved skolen der han jobbet, og i hans bolig. Arbeidsplassen ble ransaket etter at han selv hadde fortalt om overgrepsmateriale som befant seg på skolen.

Her ble det funnet flere tusen ulovlige bilder av barn. Noen bilder hadde han tatt selv. Andre hadde han lastet ned og delt videre.

Politiadvokat Cecilie Gulnes forteller til Nettavisen at ansatte og foreldrene på skolen der mannen jobbet, er informert om saken. Foreldre til barn som har, eller kan ha blitt, snikfotografert har vært på møter med politiet på Barnehuset i Oslo.

- Vi har valgt å informere foreldrene først og la dem avgjøre om og hvordan deres barn skulle informeres, sier Gulnes. Alle har fått tilbud om ytterligere samtaler med ansatte på barnehuset, også sammen med barnet sitt hvis de ønsker det.

Les også: Bestefar dømt for grove overgrep mot barnebarn

Hun poengterer at det ikke er noe informasjon i saken som tyder på at barna har blitt utsatt for noe annet enn det som har med snikfotografering å gjøre. Det er heller ikke noe som tyder på at noen av barna har vært klar over at domfelte tok bilder av dem.

- Derfor har vi ikke funnet det nødvendig å innkalle barna til avhør ved barnehuset. Vi syntes likevel det var viktig å involvere foreldrene, sier hun.

Delte bilder i chattekanaler

Mannen var svært aktiv på ulike chattegrupper. Det er også bevist at han delte sju av bildene som han tok i skjul av norske barn.

Under rettssaken fortalte 33-åringen at han hadde vært administrator for en chattegruppe med navnet «Beauty». Etter oppfordringer fra andre medlemmer i gruppa, hadde han delt bilder han selv hadde tatt, selv om han hadde vært i tvil om det var lurt å gjøre.

For retten viser dette at tiltaltes forbryterske forsett var konsistent og vedvarende selv etter grundig overveielse, skriver Oslo tingrett i dommen.

Blant bildene som er funnet hos mannen, er det bilder av barn i alle aldre som har blitt forgrepet på.

I tillegg til mange poseringsbilder er det tale om både video og bilder av svært grov karakter. Materialet som retten har fått fremvist viser småbarn under skolealder som blir penetrert oralt og analt, samt barn som er bundet og kneblet. Det er også fremlagt bilder som seksualiserer barn helt ned i spedbarnsalder, står det i dommen.

Hjalp selv til i etterforskningen

Oslo tingrett poengterer at den 33 år gamle mannen selv har hjulpet politiet i etterforskningen av saken.

Retten fremhever betydningen av tiltaltes bidrag til etterforskningen da han i avhør i desember 2019 opplyste om harddisken som befant seg på hans arbeidsplass. Etterforsker NN forklarte at dette ledet til en ransaking på skolen som ellers ikke ville ha funnet sted. Det ble funnet et omfattende overgrepsmateriale nettopp på denne harddisken, står det i dommen.

Mannen har også erkjent alle forholdene og tatt ansvar for sine handlinger.

I formildende retning viser retten også til at tiltalte ga en fullverdig forklaring i retten. Han forsøkte ikke å dekke til sine motiver for handlingene og tok således ansvar for sine handlinger, skriver Oslo tingrett.

For dette fikk han 30 prosent straffereduksjon. I tillegg til fengsel i to år og seks måneder, må han betale 75.000 kroner i erstatning til gutten som han hadde kontakt med gjennom Snapchat.

Reklame NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter