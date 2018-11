Sønnen til Janne Jemtland lå i senga da han hørte smell drapsnatten

Sønnen til Janne Jemtland hørte det som trolig var skuddet moren døde av. Han fikk aldri svar på SMS-en han sendte henne umiddelbart etter smellet.

Observasjonene til sønnen er blant hovedbevisene bak drapstiltalen mot ektemannen (47) til Janne Jemtland.

Han har bekreftet overfor politiet at Jemtland ble truffet av et skudd i hodet og at han senere fjernet liket og ryddet gårdsplassen for blod etter henne.

Det kom fram da rettssaken mot 47-åringen startet i Hedmarken tingrett på Hamar mandag. Statsadvokat Iris Storås fastslo at det meste av de faktiske omstendighetene i saken er uomstridt.

–Det er uomtvistet at sønnen hørte et smell rundt klokka 2.15 natt til 29. desember, cirka en halvtime etter at de kom hjem. Han sendte en SMS til morens mobil med teksten "Mamma?!". Etter det har ingen hørt eller sett noe til Janne Jemtlands mobil, sa Storås.

Nekter straffskyld

Likevel nektet ektemannen til Janne Jemtland straffskyld for forsettlig drap på kona da rettssaken mot ham startet.

Det knytter seg derfor betydelig spenning til hva han vil si når han senere mandag kommer i gang med sin forklaring for retten. Fra Storås' side er hovedspørsmålet i saken om skuddet drapsnatten ble avfyrt for å drepe Jemtland, eller om det dreide seg om et vådeskudd.

Ektemannens forsvarere ville ikke gi noen utdypende opplysninger da de ankom rettssalen - eller kommentere nyhetsmeldingene om at ektemannen skal ha ringt til en kamerat angivelig for å få hjelp til å skjule en død kropp.

– Han ser fram til å forklare seg og gi retten sin forklaring, sa advokat Ida Andenæs.

Dumpet liket

Den 47 år gamle mannen er tiltalt for å ha skutt den 36 år gamle kona i hodet med en pistol, etter en fest på hjemstedet Brumunddal natt til 29. desember i fjor. Etter først å ha meldt kona savnet, forklarte han seg gjennom ni avhør etter at han ble siktet for drap om skuddhendelsen, dumpingen av liket og sine bevegelser i tida etter skuddene.

Det var disse opplysningene som bidro til at politiet fant liket i Glomma, under en bru i Våler kommune rundt åtte mil fra parets bolig i Brumunddal. Da snøen gikk, påviste han også drapsvåpenet i turområdet Vangsåsen i Hamar.

40 vitner er varslet ført for retten i saken. Etter at den tiltalte har avgitt sin forklaring blir Janne Jemtlands to sønner påtalemyndighetens første vitner i drapssaken. På grunn av sønnenes unge alder vil forklaringene deres bli spilt av som video, ifølge bevisoppgaven.

