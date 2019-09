Snø flere steder i landet - pent i øst

Hele landet får kaldere vær de neste dagene, og flere steder kan nedbøren komme som snø.

– Tendensen framover er at det blir kjøligere. Dette skyldes lavtrykksaktivitet øst for oss, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød.

Nordavind sørger for kalde temperaturer over hele landet, og dette vil kunne gi nedbør i form av snø, spesielt i de nordligste fylkene.

– Finnmark og Nord-Troms vil nok få snø og snøbyger allerede i kveld, sier Granerød.

Meteorologisk institutt har også sendt ut gult farevarsel for mye snø i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark, men da først og fremst i fjellet.

– Man må nok over 300-400 meter for at nedbøren skal komme som snø. For Trondheims del så ligger nok det for lavt, her forventer man en temperatur på rundt 3-5 grader.

Han anbefaler likevel bilister som skal ferdes i fjellet de neste dagene om å skifte til vinterdekk på forhånd.

Østafjells får det fineste helgeværet, og her ligger mye til rette for en god start på høstferien etter en god del regn de siste dagene.

– Her vil man stort sett oppleve en ganske kald og klar høstluft de fleste steder, med rundt 12-14 grader på dagtid. Mange kommer til å få noen meget fine høstdager, lover Granerød.