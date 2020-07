Snø og minusgrader i fjellet i Sør-Norge

Se hvor det er kaldest akkurat nå og hvem som får det beste helgeværet.

OSLO (Nettavisen): Oppholder du deg i fjellet i Sør-Norge, må du ta høyde for at det kan bli kaldt. Tirsdag var det kaldt med minsugrader og snø enkelte steder. Onsdag viser webkamerabilder fra Sognefjellet snø i lufta på fylkesvei 55.

Det var også snø på Galdhøpiggen sommerskisenter i morgentimene. Der lå temperaturen på minus 2 grader.

- Det blir minusgrader flere steder i fjellet i Sør-Norge i dag også, melder Meteorologisk institutt på Twitter onsdag.

Ned i 3,1 minus

Tirsdag ble det målt ned i 3,1 minusgrader på Juvasshøe i Lom, 1,5 minus på Storhornet i Trollheimen og 0,3 minus på Elvershei i Røldal.

Om du synes sommeren har vært kald, kan NVE melde at det fremdeles er mer snø i fjellet enn det som er vanlig på denne tiden. Snøkartene på nettstedet senorge.no viser at det både er mer snø enn normalt og at det er snø der det vanligvis er barmark.

Fortsatt varmt i Øst-Finnmark

I Øst-Finnmark derimot er det helt andre takter når det gjelder temperaturer onsdag enn fjellet i Sør-Norge. Her fortsetter varmen å gjøre seg gjeldende. Varmen trekker etterhvert lenger sørvest, melder meteorologene.

- Det kan bli opp mot 20 grader i Troms på fredag, mens Nordland må vente til søndag på varmen, lyder meldingen.

Helgeværet

I nord blir det lettere vær i løpet av fredag, men det kan forsatt komme litt regn i helga, ifølge meteorologene. I Trøndelag fortsetter regnværet ut lørdag. Lenger sør blir det en god del sol frem til søndag da det kommer inn nedbør sørfra.