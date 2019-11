Snøvær på Østlandet: Akkurat i tide til å skape morgenkaos

Det er ikke så mye snø det er snakk om, men tidspunkt og sted er ifølge Meteorologisk institutt nok til å rote til morgenrushet. Rådet er: Ha ekstra tid mandag.

Snøværet har beveget seg nordøstover fra Agder i løpet av søndag kveld, og ved midnatt begynte det å snø i Oslo. Meteorologisk institutt sendte søndag ut gult farevarsel for både Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud. Ikke minst ble det sendt ut gult farevarsel og beskjed til bilister om å kjøre forsiktig.

– Det er først utover natten som hovedtyngden av nedbøren kommer. Det er ikke store mengder egentlig, vi snakker om ti centimeter, men når hovedtyngden kommer på morgenen så bør man beregne ekstra tid på å komme seg på jobb, sier statsmeteorolog Bente Wahl til Aftenposten.

Snøværet kommer akkurat tidsnok til å kunne forkludre trafikken på det sentrale Østlandet mandag morgen.

Her kan du følge trafikken på E18 i Sandvika direkte (kilde: Statens vegvesen)

Klokka 3 natt til mandag var det ikke meldt om noen store ulykker på grunn av snøværet. Søndag kveld opplyste politiet i Agder at de hadde gjennomført kontroll på 130 kjøretøyer på utfordrende føre og konstaterte at alle var «godt nok skodd» på sin vei mot Østlandet. Det virket med andre ord som bilistene hadde hørt på advarslene fra tidligere søndag.

Farevarselet som ble utstedt gjelder ennå for alle fylkene, unntatt Agder, til mandag klokken 14. Det er ventet opp mot 12 centimeter snø fram til da.

Kaos på E39: – Livsfarlig å kjøre på slitte sommerdekk nå

Det er kaos på E39 i Vest-Agder på grunn av tett snøvær, og biler på sommerdekk. Politiet har beslaglagt flere førerkort, skriver NRK.

– Det er i dag direkte farlig å kjøre med slitte sommerdekk, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt til NRK.

Politiet i Agder har stoppet flere uvettige sjåfører, og tatt fra dem retten til å kjøre bil.

Judith Emelie Hageberg kjørte fra Stavanger til Kristiansand søndag kveld.

– Bilene lå strødd, vi passerte sikkert mellom 10 og 15 biler som hadde kjørt av veien. Verst var det ved Kvinesheia, sier Hageberg til NRK.

Problemer i sørøst



Litt før klokka 5 grytidlig mandag kom de første meldingene om trafikkuhell som muligens kunne skyldes føret i Sørøst politidistrikt.

– Vi har hatt to hendelser her, det er en bil som har sklidd av veien og kjørt inn i et gjerde i Drammen, der er det glatt på stedet. Og så er det en bil som har kjørt ut av veien ved Stokke, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt til NTB klokka 5.10, og legger til at det ikke er meldt om personskader.