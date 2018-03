Snøskred utløst ved Bergdalsegga i Gloppen

Et snøskred gikk mandag ettermiddag ved Bergdalsegga i Gloppen i Sogn og Fjordane. Redningsmannskaper og helikopter ble sendt til området, men ingen var tatt.

Politiet fikk melding om at det var skispor i området, men det kom ingen konkrete meldinger om at noen var tatt av skredet. Likevel valgte man å sende både hunder, mannskaper og helikopter inn i området.

Etter en times tid, ved 18-tida, meldte Vest politidistrikt at det var gått to skred, men at det ikke gikk skispor inn i noen av dem. Aksjonen ble derfor avsluttet.

