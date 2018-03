Snøskredfare i store deler av landet

Over store deler av Nord-Norge, samt flere steder i Sør-Norge er det stor eller betydelig snøskredfare mandag og tirsdag, melder NVE.

I Trollheimen, Romsdalen og Sunnmøre i Møre og Romsdal er det størst snøskredfare. Mye nysnø i kombinasjon med vind gjør at skredfaren er på nivå fire – altså stor, ifølge Norges Vassdrags- og Energidirektorats (NVE) varslingstjeneste varsom.no.

I Nord-Norge meldes det om betydelig snøskredfare – nivå tre – over hele linjen, helt ned til Svartisen i Nordland. Også på Nordenskiöld Land på Svalbard er snøskredfaren på nivå tre.

Snøskredfaren har ført til svært mange stengte veier i de nordligste fylkene. I Finnmark var 17 veier stengt mandag morgen på grunn av skredfare eller uvær. I tillegg var det kolonnekjøring på en rekke veier, ifølge Statens vegvesen.

I Troms var fylkesvei 52 mellom Skarnes og Skarmunken, samt deler av fylkesvei 87 i Balsfjord og fylkesvei 91 i Olderdalen stengt på grunn av snøskredfare.

Også sør i landet meldes det om trafikale utfordringer på grunn av snøskred. Klokken 6 meldte politiet i Innlandet at det har gått et skred over fylkesvei 435 mellom Otta og Nord-Sel. Veien her ble stengt etter skredet. Det er ikke mistanke om at personer er tatt av skredet.

