En ny runde med kraftig snøvær førte lørdag til innstilling av over 100 flyginger til og fra Heathrow lufthavn i London.

Det er varslet mer dårlig vær, noe som kan føre til flere innstillinger.

Blant de innstilte flyvingene var både avganger til USA, andre europeiske land, Edinburgh, Glasgow og Manchester.

I slutten av februar skapte et annet kraftig snøvær store problemer for flytrafikken på Heathrow. Uværet fikk den gang navnet «Beast from the East». Det siste uværet er døpt «Mini-beast from the East».

(©NTB)

