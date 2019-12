Sofie Bakkemyr kan bli Årets navn 2019 i Nettavisen

Sofie lot seg ikke misbruke i VGs jakt på Trond Giske, men talte mediegiganten midt imot.

Sofie Bakkemyr vant en knusende seier over VG, da PFU behandlet hennes klage mot avisen. VG ble felt på fem punkter i Vær Varsom-plakaten. Det var den mest omfattende fellelsen noensinne i PFU, skrev Nettavisen i august.

I november inngikk hun og VG forlik. Hvor mye VG måtte betale i erstatning for å slippe å få saken i retten, er ukjent.

Nettavisens jury skriver om Sofie: «Å snakke en mediegigant som VG midt imot, krever stort mot. For Sofie hadde det utvilsomt vært mer behagelig å forbli i kulissene av Giske-saken. Heldigvis for Giske og journalistikken, ville ikke Sofie at uretten skulle bli stående, og sa derfor høyt og tydelig ifra om at hun var feilsitert av avisen. Sofie-saken førte til selvransakelse i media generelt og i VG spesielt».

Nå er det opp til leserne å avgjøre. Avstemning starter fredag denne uken, og avsluttes ved midnatt på julaften (natt til 1. juledag). Vinneren av Årets navn blir presentert nyttårsaften.

Danset med Giske

Det hele startet da VG i februar 2019 publiserte en video som Sofies venninne hadde tatt på Bar Vulkan i Oslo. Videoen viste Giske som danset med Sofie. VG siterte henne på at «det ble litt mye» og vinklet saken som en ny metoo-anklage mot Giske.

Sofie selv gikk ut mot VG, sa hun var feilsitert og avviste at hun hadde blitt misbrukt på noen som helst måte av Trond Giske. Tvertimot var det hun og venninnen som hadde tatt kontakt med Giske.

Kvinnene hadde opplevd møte med Giske som uproblematisk.

Etter at VG først publiserte videoen av Giske som danset med Sofie på Bar Vulkan, ble Giske sterkt kritisert for sin handling.

Kampen om sannheten

I mars fortalte Sofie i TV 2 at hun var feilsitert av VG.

– Da han leste opp artikkelen for meg, sa jeg klart fra om at han måtte fjerne den delen av sitatet. Da sa journalisten at «da ser det rart ut». Jeg svarte at «ja, men da får det bare se rart ut». Han argumenterte mot meg hele veien, selv om jeg gjentok at jeg ikke opplevde hendelsen som ubehagelig, sa hun til TV 2.

I flere måneder etter dette, raste kampen om sannheten. Blant annet laget VG en egen evalueringsrapport om sin egen dekning.

Også denne rapporten ble avisen felt for i PFU.

Da rapporten ble lagt fram, sa VG-journalist Lars Joakim Skarvøy «Jeg kan ikke svare på hvorfor hun forteller en annen versjon av hva hun fortalte meg nå». Sofie avviste dette og sa at Skarvøy løy.

Kort tid etter at rapporten ble lagt fram, tok Skarvøy permisjon fra VG. Senere sluttet han i avisen.

