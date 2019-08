Sofie Bakkemyr om Giske-saken: - Det har vært et ekstremt press

- Jeg er glad for at denne saken endelig nærmer seg slutten. Det har vært et ekstremt press, sier 27 år gamle Sofie Bakkemyr til Nettavisen.

I sitt første intervju med media etter fellelsen i PFU forteller hun om lange dager. Heldigvis har de aller fleste støttet henne, og gitt positive tilbakemeldinger på hennes kamp mot VG. - I dag fikk jeg heldigvis fullt gjennomslag. Særlig var det viktig at VG også ble felt for det de gjorde rundt evalueringsrapporten, sier hun. I utgangspunktet stilte utvalget seg i dag bak sekretariatets innstilling, om å felle VG på fem paragrafer i Vær Varsom-plakaten, paragraf 3.2, 3.3, 3.7, 3.9 og 4.13. Se lenke til Vær Varsom-plakaten her. Sekretariatet ville imidlertid ikke felle VG på paragraf 3.6 - om å utlevere upublisert materiale. Men det var det flere av utvalgets medlemmer som ikke gikk med på, og trakk særlig evalueringsrapporten fram som belastende for Sofie. Utvalgets kritikk her ble derfor knyttet til og presisert under de øvrige paragrafene VG ble felt på. Sofie Bakkemyr er glad for at VG-saken snart er ferdig. Foto: Erik Stephansen (Nettavisen) - Jeg ante jo ikke hva jeg gikk til da jeg ble innkalt til møte med VG, så jeg tok bare med en kompis. Hadde jeg visst bedre, hadde jeg jo tatt med en, ja - advokat, sier hun - og peker mot sin advokat Knut Asbjørn Solevåg som har fulgt henne hele veien. Les også VG felt i PFU i Giske-saken Når Sofie avslører sitt etternavn for første gang i dag overfor Nettavisen, så er det etter grundige avveininger. - I starten var det viktig å få være anonym, men nå spiller det ikke så stor rolle lenger, sier hun. - Vi skal jo også vurdere rettslige skritt, og da vil etternavnet måtte kommer fram uansett, sier advokat Solevåg. Her er den famøse videoen: Han vil ikke ut med mer detaljer rundt en eventuell erstatningssak, men først vil uttalelsen fra PFU bli studert nøye, og så vil eventuelle rettslige skritt vurderes. - Det dreier seg jo både om refusjon av kostnader, men også en eventuell oppreisning, sier Solevåg. Han legger til at han er svært fornøyd med behandlingen i Pressens faglige utvalg. - Det oppfatter jeg som en svært ryddig behandling, sier han. Sofie Bakkemyr selv er glad for all støtten hun har fått underveis, fra venner og bekjente. - Jeg har ventet lenge på denne dagen. Det var fint å få en ekstern evaluering, og fint at PFU var såpass klare. Dette viser jo bare at jeg har hatt rett hele tida, sier Sofie Bakkemyr til Nettavisen.