Sofie krever oppreisning fra VG etter Bar Vulkan-saken

Sofie (27) krever erstatning fra VG etter den mye omtalte saken om dansevideoen med Ap-politiker Trond Giske på Bar Vulkan i Oslo, skriver Dagens Næringsliv.

Hennes advokat Knut-Asbjørn Solevåg sier til DN at det denne uka er blitt sendt en redegjørelse til VG med konkrete utgiftskrav. Oppreisningskravet er imidlertid ikke tallfestet.

Sofie har siden VG ble klaget til PFU vært tydelig på at det ville fremmes krav om at VG skulle dekke juridiske kostnader i tillegg til reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med saken i ettertid.

– Etter samtaler mellom meg og stabssjef Øyvind Næss i VG har vi blitt enige om å gjennomføre et møte i nærmeste fremtid. Jeg kan bekrefte at en redegjørelse, med krav om dekning av kostnader og et krav med oppreisning er sendt til VG, sier Solevåg til DN.

Solevåg opplyser at oppreisningssaken ambulansesjåfør Erik Schjenken anla mot Dagbladet er nevnt i redegjørelsen.

Schjenken-saken stammer fra 2007, da Schjenken og en kollega fikk refs av Helsetilsynet for måten de håndterte en utrykning til et skadested på. Saken førte til en massiv debatt i landets medier om rasisme.

Schjenken fikk diagnosen posttraumatisk stresslidelse og medieoffersyndrom og saksøkte Dagbladet for injurier etter oppslag i avisen i etterkant av episoden i parken. Etter å ha blitt dømt i både tingretten og lagmannsretten, der han fikk 200.000 kroner i oppreisning, valgte avisen å anke til Høyesterett, men heller ikke her har Dagbladet fått medhold.

VG-sjefredaktør Gard Steiro ønsker ikke å kommentere brevet eller si noe om oppreisningskravet.

