SOHR: 34 tyrkiske soldater drept i luftangrep i Syria

34 tyrkiske soldater er drept i et luftangrep i Idlib-provinsen i Syria, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). President Recep Tayyip Erdogan holder krisemøte.

Tyrkia har den siste tiden sendt forsterkninger over grensen til Syria for å støtte syriske opprørere som kjemper mot syriske regjeringsstyrker. Regjeringsstyrkene forsøker å gjenerobre opprørskontrollerte områder. De har støtte fra Iran og Russland.

Erdogan har tidligere truet med at hvis ikke offensiven stanser innen slutten av februar, så vil tyrkiske styrker gå til motangrep.

Tyrkiske medier er langt mer moderat i sine tall. Ifølge dem er ni tyrkiske soldater drept i luftangrepet.

Flere meldinger på Twitter samsvarer med SOHR sine dødstall, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Politisk kommentator i Bergens Tidende, Morten Myksvoll, er ekspert på Tyrkia. Han skriver at internettet i landet er ustabilt, og at dette ikke er et godt tegn:

I meldingene som gjengis av flere Twitter-brukere, hevdes det at flere tyrkiske soldater er drept og såret.

En av dem som omtaler angrepet, er frilansjournalist og forsvarsanalytiker Babak Taghvaee. Han har også lagt ut det som skal være en video av angrepet.

