Minst 29 mennesker er drept i voldsomme fly- og artilleriangrep mot opprørskontrollerte Douma i Øst-Ghouta, ifølge eksilgruppa SOHR.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier angrepene ble utført av Bashar al-Assads regime eller dets allierte Russland tirsdag.

Douma er den viktigste byen i den opprørskontrollerte enklaven Øst-Ghouta utenfor hovedstaden Damaskus. Assads styrker har etter en storoffensiv overtatt mesteparten av territoriet som ulike opprørsgrupper har kontrollert i flere år.

Mandag ble minst 20 barn og kvinner drept i et flyangrep mot en skole i Arbin i Øst-Ghouta, ifølge SOHR og lokale hjelpearbeidere. Ofrene brukte skolens kjeller som bomberom.

En aktivist i Douma hevder det har vært hele 175 angrep mot byen siden mandag kveld.

– Jeg har ikke vært i stand til å gå ut for å lete etter mat siden i går, sa aktivisten Ahmad Khansour til AP fra en kjeller i byen tidligere tirsdag.

Tidligere tirsdag ble over 30 mennesker drept i et rakettangrep fra opprørere mot et marked i et regjeringskontrollert nabolag øst for sentrum av Damaskus, ifølge statlig fjernsyn.

I løpet av en måned har regjeringsstyrker og allierte krigere sikret seg kontroll over 80 prosent av Øst-Ghouta, som ligger bare noen kilometer fra hovedstaden. Over 1.400 mennesker er drept, ifølge SOHR.

45.000 mennesker er drevet på flukt som følge av regimets offensiv, ifølge FNs siste anslag.

