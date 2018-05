SOHR: Minst elleve iranere drept i Israels angrep i Syria

Minst elleve iranere ble drept i de israelske angrepene mot Syria denne uken, ifølge en oversikt fra aktivistgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

SOHR opplyser lørdag at minst 27 personer som kjempet for regimet til president Bashar al-Assad, ble drept i luftangrepene. Blant dem var seks syriske soldater og 21 utenlandske krigere, deriblant elleve iranere.

SOHR har tidligere meldt at 23 personer ble drept i angrepene.

– Den nye oversikten skyldes at sårede har dødd og at savnede personer er bekreftet døde, sier SOHRs leder Rami Abdulrahman.

Israel har opplyst at angrepet var rettet mot iranske mål i Syria, og at angrepet var et svar på iranske angrep mot israelske stillinger på de okkuperte Golanhøydene.

Iran avviser å ha skutt rakettene, og anklager Israel for å ha brukt dette som et påskudd for sitt eget angrep mot Syria, som ble gjennomført natt til torsdag.

