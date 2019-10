SOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby

Syriske og russiske styrker har gått inn i den strategisk viktige byen Ayn al-Arab, også kjent som Kobani, ifølge eksilgruppen SOHR. Byen grenser til Tyrkia.

– Syriske regimestyrker og russiske soldater har gått inn i Kobani, heter det i en uttalelse fra den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

En innbygger i byen oppgir tilsvarende opplysninger. Vedkommende sier at syriske regjeringsstyrker kom kjørende inn i byen etter mørkets frambrudd onsdag kveld.

Kobani er det kurdiske navnet på den syriske byen Ayn al-Arab. Byen ligger kloss inntil grensen til Tyrkia.

Ayn al-Arab var en av de første syriske byene som ble erobret av IS i 2014. Kurdisk milits i området fikk luftstøtte fra USA i kampen for å bekjempe IS. Fire måneder senere, i januar 2015, ble IS påført sitt første større nederlag da kurdisk milits overtok byen. Siden har byen har vært kontrollert av kurdiske myndigheter.

USA trakk seg ut fra det nordøstlige Syria da Tyrkia satte i gang sin offensiv. Det førte igjen til at USAs tidligere allierte inngikk en avtale med regjeringen i Damaskus om å la regimestyrker rykke inn.