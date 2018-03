Det blir meldt om plyndring i byen Afrin i Nord-Syria, dagen etter at tyrkisk-støttede styrker inntok byen og den kurdiske YPG-militsen trakk seg ut.

Både butikker, boliger og biler plyndres, har kilder opplyst til den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Plyndringen skal ha begynt søndag, samme dag som tyrkiske regjeringsstyrker og syrisk-arabiske opprørere inntok byen der størsteparten av befolkningen fram til nå har vært kurdisk.

Da de tyrkiskledede styrkene kom fram, skal de fleste kurdiske militssoldatene ha trukket seg ut sammen med store deler av befolkningen.

Styrkene heiste både tyrkiske flagg og opprørernes egne flagg i byen etter å ha fjernet de kurdiske flaggene. Det er også kommet bilder som viser nedriving av kurdiske statuer.

Afrin har vært et viktig sentrum for kurdisk kultur og historie i regionen.

Byen ble inntatt etter en to måneder lang tyrkisk-ledet offensiv. Tyrkia regner YPG-militsen som en terrororganisasjon som står i ledtog med PKK-geriljaen, som er forbudt i Tyrkia. Offensiven har som mål å hindre at kurderne får sitt eget selvstyrte område langs grensen til Tyrkia, like ved Tyrkias egne kurdiskbefolkede områder.

Det er usikkert hvilke planer Tyrkia har for området som nå er inntatt, og det er også uklart om offensiven vil fortsette mot andre YPG-kontrollerte områder i Nord-Syria.

YPG-militsen fikk støtte av den USA-ledede koalisjonen i kampen mot IS i Syria.

Afrin er navnet på både byen og regionen rundt. De fleste av regionens 350.000 innbyggere har flyktet siden offensiven ble innledet 20. januar.

(©NTB)

