Søker etter person i Mjøsa

Nødetatene og redningsskøyte rykker ut til Mjøsa, hvor de leter etter en mulig person i vannet.

Den mulige redningsaksjonen foregår i vannet nord for Mjøsstrand i Mjøsa.

Det melder Hovedredningssentralen Sør-Norge på Twitter klokken 11.35 lørdag. Også politiet i Øst melder om den pågående aksjonen.

- Nødetater samt redningsskøyte rykker ut til båt som er observert drivende like nord for Mjøsstrand. Undersøker om «noe» som er observert ved siden av båten kan være et menneske, skriver politiet klokken 11.37.

Mjøsstrand ligger i Eidsvoll i Akershus. Mjøsa strekker seg nemlig gjennom fylkene Akershus, Oppland og Hedmark.