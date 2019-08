Sol i nord – regn i sør

Været de kommende dagene deler landet i to. I nord fortsetter sommerværet, mens det blir vått og grått sørpå.

Store deler av Nord-Norge har hatt sommervær denne uka, og det fortsetter de neste dagene.

Det kan komme noen ettermiddagsbyger i indre strøk av Nordland og litt skyer og nedbør i Øst-Finnmark, men ellers fortsetter finværet og de samme temperaturene.

Den samme værsituasjonen holder seg mot helgen – Nord-Norge får det beste været og de hyggelige temperaturene.

– Her blir det fralandsvind og fint vær, sier vakthavende meteorolog Tone Christine Thaule til NTB.

Det kan fortsatt bli noe skyer og nedbør i indre deler av Nordland og i Øst-Finnmark. Langs kysten av Troms kan det bli stiv kuling.

– Ellers i de tre nordligste fylkene blir det opphold hele helgen. Det blir mye fint vær, sier Thaule.

Farevarsel i Agder

I Sør-Norge er situasjonen en annen. Onsdag sendte meteorologene ut farevarsel for Agder. Her kan det i løpet av dagen komme lokalt kraftige regnbyger, og det er fare for overvann og flom- og jordskred. Faren avtar mot kvelden.

I resten av Sør-Norge blir det regnbyger og muligens tordenvær de neste dagene. Unntaket er ytre deler av Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Her kommer det lite eller ingen nedbør, sier Thaule.

Mot helgen blir det en endring i været – til det verre. Et lavtrykk parkerer seg nemlig over Sør-Norge.

Lavtrykket kommer sørfra og innover Nordsjøen. Regnværet starter dermed på Sørlandet. Muligens kommer regnet her allerede fredag kveld.

Sammenhengende regn

Videre inn i helgen blir det fuktig i det meste av Sør-Norge med sammenhengende regnvær. Dette gjelder særlig områdene sør for Stad og Dovre, men også Trøndelag kan få nedbør.

– Det er vanskelig å si akkurat hvor mye nedbør som kommer, men det kan blir mye vått og grått vær mange steder i Sør-Norge, sier meteorologen.

Temperaturene blir imidlertid nokså uendrede og vil ligge opp mot 20 grader. Det kan imidlertid bli sørøstlig stiv kuling ved kysten av Rogaland og Agder fredag og natt til lørdag.

Skogbrannfare i nord

Det har vært skogbrannfare i store deler av landet de siste ukene. I Møre og Romsdal og videre nordover vil denne faren trolig avta noe som følge av nedbøren i helga.

Skogbrannfaren har den siste tiden vært spesielt stor i Nordland.

På Helgeland er det oransje farenivå, og i resten av fylket er farenivået gult. Her kommer det såpass lite nedbør de neste dagene at de samme nivåene trolig fortsetter til over helgen.

