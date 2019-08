Sol og fine dager i store deler av landet

Helgen byr på sol og fine dager, men også regnbyger og torden i sør, mens det blir kaldere i nord.

Juli startet kjølig og endte med tropevarme. Både kulde- og varmerekorder ble slått, mens vi nå er over på litt mer typisk norsk sommervær.

I sør kom gråværet brått på i starten av uken, men helgen kommer med fint sommervær særlig i Sør-Norge.

Meteorologisk Institutts oversikt viser mye sol og temperaturer som igjen nærmer seg 30-tallet særlig lørdag. Vi får nok ikke en ny tropehelg, men meteorologene forteller Nettavisen om fine dager, dog med noe skyer og regnbyger.

Oversikten viser Meteorologisk Institutts værprognoser i noen norske byer de neste dagene. Foto: Skjermdump Yr.no

Mot 30 grader rundt hovedstaden

Isak Slettebø, meteorolog ved StormGeo forteller også om høye temperaturer - særlig i oslo-området og litt nordover. Her kan gradestokken vise godt over 25 og kanskje omkring 27 til 28 grader lørdag. Vestlandet får det litt kjøligere enn Østlandet, men holder seg ifølge Storm-meteorologen trolig over 20 grader lørdag, mens det synker litt søndag. I Øst-Finnmark ligger temperaturene på omkring 7 til 8 grader, mens resten av Nord-Norge ligger å vipper rundt 15.

- I Sør har vi en varmluftsboble som gir varmere vær hos oss enn for eksempel hos svenskene, forteller Slettebø.

Les også: Her kan du se Norway Cup direkte i Nettavisen - 27.juli - 3. august 2019



Byger og torden

Både lørdag og søndag starter spesielt fint på Østlandet, mens det kan skye litt til på ettermiddagene. Da kan også regnbygene komme og Meteorologisk Institutt har sendt ut gult farevarsel om kraftige regnbyger med torden i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder søndag ettermiddag og kveld.

- På Vestlandet kan det komme noen tåkeskyer på morgenen lørdag, men etter hvert blir det mye penere vær, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk Institutt til Nettavisen fredag formiddag.

Utover ettermiddagen er det imidlertid fare for byger som også kan etterfølges av torden både lørdag og søndag.

Kjøligere nordover

I Trøndelag og Møre og Romsdal, forteller Ovhed, vil nordlig vind kunne sørge for litt kjøligere dager. Mot kysten kan det skye seg til litt, mens det er store sjanser for pent vær i innlandet.

I nord blir det kjøligere - skyet mot kysten og finere på innlandet. Oversikten til Meteorologisk Institutt viser at temperaturene ventes å ligge på mellom 15 og 16 grader i Tromsø, sammen med strålende sol lørdag og søndag. I Vest-Finnmark blir det kaldest og meteorologen hos Meteorologisk Institutt spår omkring 6 til 7 varmegrader.

Og det gjelder å nyte det varme været i sør nå, for til uken blir det kjøligere, melder Meteorologisk Institutt på Twitter.