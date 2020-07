Sol og varme i nord og temperaturrekord på Svalbard: - Uvanlig

I juli har temperaturen i Longyearbyen ligget og vippet rundt 10 grader. Så kom varmebølgen.

OSLO (Nettavisen): Varmen i Nord-Norge fortsetter med over 20 grader flere steder i Troms og Finnmark, og Svalbard setter rekorder.

For tredje dag på rad ble det målt over 20 grader i Longyearbyen på Svalbard mandag. Litt før klokka 18 ble det registrert 21,4 grader.

- Vi venter i spenning på om det blir 20 grader i dag også, skriver Meteorologisk institutt på Twitter tirsdag.

VARMESJOKK: Varmebølgen har truffet en av verdens nordligste bosettinger, Longyearbyen i sommer. I slutten av juli skjøt temperaturen i været og passerte 20 grader på flere målinger. Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

Slo varmerekord fra 1979

Lørdag ble varmerekorden fra 1979 slått. Da viste temperaturen 21,7 grader i Longyearbyen, skriver Svalbardposten. Dette var 0,4 grader over den gamle rekorden. Søndag var temperaturen 20,2.

- Sommeren 2020 vil bli husket for de uvanlig høye temperaturene i Arktis, meldte EU-byrået DEFIS tirsdag.

Foreløpig er høyeste temperatur tirsdag 19,8 grader, viser tall fra Norsk Klimaservicenter.

Makstemperaturen på Svalbard lufthavn i Longyearbyen denne uka viser tre dager på rad med over 20 grader. Foto: (Norsk Klimaservicesenter)

Hele denne uka er det ventet sol og høye temperaturer i Troms og Finnmark, mens meteorologene har gitt Sør-Norge beskjed om å vente seg en våt fornøyelse fram til onsdag.

Tirsdag melder iFinnmark om 22,8 grader i Mehamn og 20 grader i Vadsø.

Et kraftig nedbørsområde var varslet inn over Sør-Norge mandag kveld, og det skal bli liggende til over tirsdag og onsdag.

- Det blir ikke kraftige byger med styrtregn, men det blir mye nedbør, uttalte statsmeteorolog Magnus Ovhed til NTB mandag.

Fra torsdag og utover er det bedring i sikte i sør, da ventes det både oppholdsvær og varmere temperaturer. For Midt-Norge og Nordland er det ventet mer variert vær.