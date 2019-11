Sola og Flesland vil bli først med kommersiell elfly-rute

Flere aktører går sammen om å gjøre verdens første kommersielle elfly-rute mulig. Målet er at ruten mellom Stavanger og Bergen skal være i drift fra 2023.

– Målet er å få verdens første kommersielle elfly-rute. Dette er en verdensrekord ingen har bedre forutsetninger enn oss for å klare. Her bidrar store partnere, og det er ingen tvil om at det er realisme i dette, sier administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen til Stavanger Aftenblad.

Prosjektet er et samarbeid mellom Avinor, Sparebanken Vest, Berg-Hansen, Aircontact Group og Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Regjeringen har gitt Avinor i oppdrag å utvikle et program som skal legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. Det er Avinor Flesland og Sola som har ansvaret for å få på plass elfly-infrastrukturen.

– Det er ingen som foreløpig vet helt hvordan dette skal se ut i praksis, så for oss er det kjempeviktig å få flere partnere som kan bidra til planleggingen, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad på Sola til avisa.

Strekningen mellom Stavanger og Bergen er 16 mil og har rundt 550.000 passasjerer i året.

