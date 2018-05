Solberg åpner EØS-døra for Storbritannia

Statsminister Erna Solberg har konkludert. Hvis Storbritannia ønsker å bli med i EØS, vil Norge godta det.

– Hvis britene har lyst til å bli medlem av EØS, så er de hjertelig velkommen, sier Solberg til NTB.

Dermed bekrefter hun mandagens oppslag i Financial Times , der det kommer fram at Solberg nå har lagt vekk skepsisen og bestemt seg for å åpne opp for britisk EØS-medlemskap.

Solberg understreker overfor NTB at hun ikke ser på dette som et sannsynlig utfall.

– Men hvis Storbritannia vil det, så er det ikke slik at Norge er imot, sier hun.

Ikke aktuelt for May

Storbritannias statsminister Theresa May har hele tida vært krystallklar på at den «norske» modellen ikke er noe aktuelt alternativ for henne.

Grunnen er at medlemskap i EUs indre marked gjennom EØS betyr at man må godta de fire friheter, det vil si fri flyt av varer, tjenester, penger og mennesker på tvers av landegrensene. I tillegg betyr det at man må godta EUs lover og regler, uten å ha stemmerett når disse vedtas.

Det er lite fristende for toryene, som har selvråderett og nasjonal kontroll over innvandringen som hovedmål når Storbritannia går ut av EU.

- Det er en del av de tingene vi aksepterer i EØS-avtalen som Storbritannia vil ha problemer med, konstaterer Solberg.

Debatten har blusset opp

Motforestillingene har fått mange til å avskrive muligheten for at EØS kan bli et utfall av brexitforhandlingene.

Men den siste tida har debatten blusset opp igjen. Det skyldes ikke minst et vedtak som ble gjort i Overhuset i forrige uke. Der krever flertallet at regjeringen må ha EØS-medlemskap som mål for brexitforhandlingene.

Saken er nå til behandling i Underhuset, som trolig vil forkaste Overhusets krav. Men EØS-løsningen har også sterke tilhengere, spesielt blant politikere fra Labour.

Norsk skepsis

På norsk side har regjeringen lenge vært skeptisk til ideen om å slippe Storbritannia inn i EØS.

Det er det flere grunner til:

* En viktig faktor er at Norge og Storbritannia har motstridende interesser på helt sentrale områder, som jordbruk og fiskeri.

* Et annet problem er at det i dag er Norge som er storebror i EØS, med Island og Liechtenstein som lilleputtene. Blir britene med, er det de som vil dominere.

* I tillegg har britene tradisjon for et svært konfliktfylt forhold til EU. Det kan smitte over på EØS hvis de blir med i avtalen.

Ser fordeler

Solberg er åpen om at britisk EØS-medlemskap ikke vil være problemfritt. Men disse problemene kan løses, og britisk medlemskap vil også ha noen åpenbare fordeler, mener hun.

Én fordel er at EØS-klubben vil få vesentlig større tyngde hvis Storbritannia blir med. Samtidig vil EØS-medlemskap sikre gode handelsforbindelser mellom Storbritannia og Norge.

– Det er ikke uten utfordringer hvis de skulle ønske å bli med. Men Norge kan ikke holde på EØS bare som sitt eget heller, sier statsministeren.

(©NTB)

