Statsminister Erna Solberg (H) tar den prisbelønte spaltisten og samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali i forsvar og kaller angrepene mot henne uakseptable.

– Måten Sumaya og andre unge debattanter møtes på, er forkastelig. Det er helt uakseptabelt at Sumaya utsettes for negativ sosial kontroll fra nett-troll på ytterste høyre. Med det mener jeg at de gjennom sin aggressive oppførsel har lyktes med å midlertidig tvinge henne til taushet, sier Solberg til Klassekampen.

I slutten av februar klaget Jirde Ali inn nettstedet Resett til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for det hun mener er brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten etter at nettstedet la ut et anonymt innlegg hvor hun ble utsatt for verbale angrep. Fredag ble det kjent at Jirde Ali trekker seg fra 8. mars-markeringen i Bergen på grunn av økt hets mot henne.

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot går ut mot Resett-redaktør Helge Lurås og måten de omtaler Jirde Ali.

– For det første tar han hele høyresiden til inntekt for sitt syn. Til det er det én ting å si: Jeg er ikke din høyreside. Tingene de skriver er helt forkastelige. De kan ikke si at hun er uangripelig på grunn av hudfarge, kjønn og klær, for så å gå til angrep på henne av akkurat de samme grunnene.

Lurås svarer begge lederne med å be dem være mer presise.

– Solberg kan ikke komme med slik upresis kritikk uten å stå for det. Hva er det helt konkret som er kritikkverdig, spør han.

