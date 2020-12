Solberg med pessimistisk melding om utenlandsferie i påsken

Dette vil nok reiseglade nordmenn helst ikke lese.

Til tross for at den første koronavaksinen ble satt i Norge søndag, sier statsminister Erna Solberg (H) at hun tror nordmenn må belage seg på å tilbringe påsken 2021 i Norge.

– Jeg tror vi kan håpe på en ganske normal sommer. I påsken tror jeg vi fortsatt må regne med å feriere i Norge. Jeg tror ikke vi har kommet så langt at vi alle kan regne med at vi har fått vaksine, sier Solberg til TV 2.

Solberg legger til at hun heller ikke tror landene rundt Norge vil ha en smittesituasjon som gjør det mulig å reise på utenlandsferie i påsken.

– Det aller viktigste nå er å ikke senke skuldrene de neste månedene. Vi må ikke få en ny smittetopp.

Solberg sier også til NRK at det vurderes om det er behov for strengere testregimer for alle som kommer til Norge.

Den britiske virusmutasjonen, som antas å være en langt mer smittsom variant av koronaviruset, ble søndag påvist i Norge.

– Det gjør jo at smittevernarbeidet blir enda viktigere, at alle må følge karantenereglene, at smittesporingen blir viktigere, og så vurderer vi om vi også må ha strengere testregimer for alle som kommer til Norge, sier statsministeren til NRK.

Hun sier dette er blant tiltakene myndighetene vurderer og legger til at Folkehelseinstituttet nå følger med på testene som blir tatt, for å se om mutasjonen har større utbredelse i Norge.

