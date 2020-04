Solberg om bråstoppen i økonomien: – Vi må sette helse først

SSB melder om bråstopp i norsk økonomi som følge av koronatiltakene. Statsminister Erna Solberg (H) er likevel trygg på at tiltakene ikke har vært for harde.

– Veldig mange av disse tiltakene måtte vi ha gjort uansett på grunn av smittespredningen. En del av dette skyldes jo også at når folk blir syke eller må i karantene, så blir det mindre verdiskaping, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Fredag la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram tall som viser at koronatiltakene har rammet norsk økonomi knallhardt. På kun to uker i mars fikk Fastlands-Norge en større nedgang i BNP enn under et helt kvartal med finanskrise i 2008.

Mangler sidestykke

Selv hvis alle de hardeste koronatiltakene blir løsnet opp i løpet av de neste to månedene, må vi regne med flere år med høy arbeidsledighet og rekordlav lønnsvekst, ifølge SSB, som slår fast at nedstengningen av økonomien mangler sidestykke i norsk økonomisk historie.

– Gikk man for hardt ut i starten med tiltakene?

– Hvis vi ser på hva som har skjedd i Spania og Italia, som ikke gikk hardt til verks fra begynnelsen av, så har vi vel egentlig svaret på det. Vi kan ikke se på Norge isolert, uten å se hva som har skjedd i andre land, sier Solberg – men uten å nevne Sverige, som valgte å ikke innføre stenging av skoler, barnehager og deler av næringslivet.

– Ansvarsfullt

Solberg sier at hun opplever det som «ansvarsfullt» at den historiske nedgangen i økonomien skjer på hennes vakt.

– Samtidig har vi sagt én ting veldig høyt, som jeg opplever at vi har hatt bred støtte for i befolkningen, nemlig at vi må sette helse først, sier statsministeren.

