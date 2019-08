Solberg om skyteepisoden i Bærum: – For tidlig å spekulere i årsak og motiv

Statsminister Erna Solberg (H) uttrykker medfølelse med dem som befant seg i moskeen i Bærum, men mener det er for tidlig å spekulere på årsaken og motivet.

Solberg mener det er for tidlig å spekulere på årsaken og motivet bak hendelsen i moskeen.

– Det er fortsatt mye vi ikke vet om hendelsen, men politiet melder om at de har kontroll over situasjonen, og at en gjerningsmann er pågrepet, sier Solberg, som videre sier at politiet nå må få jobbe med etterforskningen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er koblet inn i saken, bekrefter Solberg.

Statsministeren blir holdt løpende orientert om situasjonen gjennom rapportering fra Justis- og beredskapsministeren.

Ap-leder Jonas Gahr Støre uttrykker også omtanke for de berørte.

– Dramatisk med skyting inne i moské i Bærum. Uansett hva bakgrunnen er, skaper dette frykt og uro blant muslimer som forbereder høytiden eid. Vi sender omtanke og støtte til muslimer i Norge i dag, skriver Støre på Twitter.

En skyteepisode oppsto inne i moskeen al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag ettermiddag. En person er lettere skadd. Politiet har pågrepet gjerningsmannen, som også skal være lettere skadd. Han er ifølge politiet en norsk mann bosatt i nærmiljøet er pågrepet.