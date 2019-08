Solberg om terrorsaken: - For tidlig å si som det kunne vært stoppet

- Viktig at det ikke sprer seg, påpeker statsminister Erna Solberg (H).

ARENDAL (Nettavisen): Mandag åpnet Arendalsuka, der politikerne for alvor sparker igang valgkampen, nøyaktig fire uker før valgdagen den 9. september

Men som et mørkt bakteppe ligger helgens alvorlige terrorforsøk, der 21 år gamle Philip Manshaus bevæpnet gikk inn i en moské i Bærum, der han ble overmannet.

21-åringen er nå siktet for terrorhandling og for drap på sin 17 år gamle stesøster.

- Viktig at det ikke sprer seg

Omtrent samtidig som nyheten kom om at Manshaus nå er varetektsfengslet i fire uker mandag ettermiddag, sto statsminister Erna Solberg (H) på scenen og snakket om Høyres viktigste valgkampsaker på torget i Arendal sentrum.

Solberg påpeker overfor Nettavisen etterpå at det viktig at gjerningsmannens holdninger ikke sprer seg.

- Det som kommer fram er at vi har en utfordring med nettsteder, og ekstreme synspunkter knyttet til anti-islamske holdninger i vårt samfunn. Det som for oss er viktig er at vi både må jobbe mot at dette sprer seg, mot at folk gjør det og så må folk være ansvarlige for hva de sier, sier Solberg.

FENGSLET: Terrorsiktede Philip Manshaus under fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag. Han er nå varetektsfengslet i fire uker. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

I helgen uttrykte statsministeren at vi må bekjempe muslimfiendtlige holdninger sammen, særlig når muslimene over hele Norge nå feirer Eid.

- Det som skjedde i går, er ting som ikke skal skje i Norge. Norge skal være trygt, sa Solberg da hun møtte pressen søndag.

- Vet ikke hvordan han er radikalisert

- Er dette noe som kunne vært forebygd og dermed unngått slik du ser det?



- Jeg tenker at det er veldig viktig at vi har ferdig en etterforskning før vi kan si at dette kunne vært forebygd på en eller annen måte, eller at det kunne vært stoppet, sier Solberg til Nettavisen, og samtidig understreker:

- Vi jobber jo mye med at PST skal ha gode ressurser, og mulighet til å følge opp. De har fått mer ressurser og ny teknologi, men jeg synes det er for tidlig å konkludere med noe som helst rundt det, for denne radikaliseringsprosessen han eventuelt har hatt, vet vi ikke hvordan har skjedd, sier hun.

- Denne saken har jo skremt mange i Norge. Hva tenker du om de som er bekymret, og særlig muslimene som nå feirer?

- Først og fremst tror jeg de også skal ta med seg den responsen som har vært i det norske samfunnet de siste dagene, hvor man har slått ring rundt den muslimske norske befolkningen, sier Solberg, som senere mandag kveld deltar i valgkampenes første partilederdebatt som sendes fra Arendal.

- Står ikke dårlig til i kommunene

Da Solberg talte under Høyres partitime på Arendalsukas første dag, la hun blant annet vekt på at kommunene i Norge har det ganske bra økonomisk.

GÅR BRA: Statsminister Erna Solberg understreker at det går bra i kommune-Norge, fire uker før valgdagen da kommunestyrene i landets kommuner skal velges. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at kommunene har mulighet til å legge til rette for at innbyggerne kan leve gode liv, sa hun, og påpekte at det går godt i kommune-Norge.

- Det er altså sånn at vi har bedre kommuneresultater enn vi har hatt på lang tid. Det Det er bare ti kommuner som nå er kontrollert av staten fordi de ikke har orden på økonomien sin. Det er historisk lavt og har aldri vært så få, og kommunesektoren har altså 56 milliarder kroner på bok, så det kan ikke stå så veldig dårlig til selv om det er forskjell mellom kommuner, sa statsministeren.

Hun kom heller ikke utenom skole, som Høyre kjører fram som en av sine hovedsaker i valgkampen.

- Skal vi få til et inkluderende samfunn så er skole så utrolig viktig. Jeg vet at vi kan snakke om skole inn og ut, år etter år. Dette kan jeg snakke om de neste hundre årene, for det er det viktigste vi gjør å investere i et godt skolesystem, sa Solberg.

Fikk tips

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekreftet mandag at de har fått tips om den siktede 21-åringen. Tipset var vagt, men det ble vurdert til ikke å være av en slik karakter at det ga indikasjoner på planlegging av en terrorhandling.

- Det var et samarbeid mellom politiet og PST, som ikke fant noe grunnlag for å gå videre med dette tipset, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold på en pressekonferanse mandag.

Oslo politidistrikt ble kontaktet om 21-åringen i fjor sommer, og visepolitimester Bjørn Vandvik vedgår at politiet kunne ha gjort mer for å forhindre saken.

- Politiet kontaktet ikke siktede eller familiemedlemmer da de mottok bekymringsmeldingen i fjor sommer. De kunne gjort noe mer, men det er også krevende å følge opp disse sakene. Vi vet ikke alltid om vi treffer, men her vurderte vi da at det ikke var grunn til å følge opp noe mer, sier Vandvik.