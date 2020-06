Solberg: Religionskritikk er en del av ytringsfriheten

Statsminister Erna Solberg (H) sier til Klassekampen at hun både vil forsvare ytringsfriheten og ta til orde for å bekjempe muslimfiendtlige holdninger.

Dagen etter angrepet i Bærum i fjor var det viktig for Solberg å forsvare ytringsfriheten samtidig som hun tok til orde for å bekjempe muslimfiendtlige holdninger.

Ifølge Klassekampen var mange skuffet over at det var så viktig for Solberg å få sagt det med ytringsfrihet akkurat i den sammenhengen.

– De må gjerne være skuffet, men religionskritikk er en del av ytringsfriheten, og det kommer jeg til å si samtidig. Det er viktig, sier Solberg til avisen.

På spørsmål om den omstridte statsstøtten til HRS sier Solberg at det er et spørsmål hvor «snever og politisk korrekt bevilgningene over statsbudsjettet skal være».

– Nå er det viktig å huske at alle regjeringer siden 2006 har støttet HRS med penger, også gjennom hele den rødgrønne perioden. Er det riktig eller ikke? Det kan være at man kritisk skulle gått gjennom flere organisasjoner som mottar penger på samme vilkår som HRS, sier statsministeren.

– Det med å løfte pekefingeren mot dem som mener noe annet, og ha alle de riktige svarene hele tiden, det er en rolle jeg ikke har tenkt å innta.Solberg sier hun ikke vil være moralsk overdommer i politiske debatter

10. august i fjor ble Al-Noor-moskeen i Bærum angrepet av Philip Manshaus, etter at han hadde drept søsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Dommen mot ham faller torsdag denne uken.