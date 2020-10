Solberg støtter boikott av Wizz Air

Statsminister Erna Solberg (H) gjør det klart at Wizz Air ikke kan nekte ansatte å organisere seg. Hun støtter boikotten av selskapet.

– Jeg kommer ikke til å fly med et selskap som nekter arbeidere å organisere seg, sa Solberg i spørretimen i Stortinget onsdag.

– På samme måte som jeg aldri har fløyet med Ryanair. Fordi jeg for ti år siden sa at det var uakseptabelt for meg å reise med flyselskaper som ikke har ordentlige og ryddige arbeidsforhold for sine ansatte, fortsatte hun.

Solberg gjorde det klart at Wizz Air etter norsk lov ikke kan nekte de ansatte å fagorganisere seg.

Det ungarske selskapet har gjort det klart at de ikke vil inngå tariffavtaler med fagforeninger. Det har ført til at motstand i fagbevegelsen, og Industri Energi og Nito er blant organisasjonene som vil nekte sine ansatte å bruke selskapet til jobbreiser.

Wizz Airs gründer og toppsjef József Váradi sier det er barnslig at flere fagforbund og organisasjoner vil boikotte selskapets innenriksruter i Norge.

– Jeg synes bare det er barnslig, sier Váradi til Dagens Næringsliv. Han mener organisasjonene ikke forstår hva velstand handler om, og at det handler om å være effektiv, vokse og skape arbeidsplasser.

Váradi sier at Wizz skaper og redder arbeidsplasser uten fagforeninger og at selskapet betaler de ansatte markedslønn. Lønnskostnadene i selskapet er på 9 prosent, ifølge DN. Det er mye lavere enn hos SAS og Norwegian.

– Se på alle flyselskapene som er blitt okkupert av fagforeninger, de er alle på konkursens rand, sier han.

