Solberg til barn og unge som krever klimakutt: – Vi hører dere, og skal gjøre mer

Statsminister Erna Solberg henvendte seg direkte til ungdommen på sin halvårlige pressekonferanse, og lovet at regjeringen skal gjøre mer for større klimakutt.

Statsministeren sa at folkelig engasjement bør prege regjeringens diskusjoner og beslutninger, og at regjeringen tar klimautfordringene på alvor, selv om de ikke er enig i alle tiltakene som klimademonstrantene krever.

Solberg ramset deretter opp en liste på ti punkter over klimatiltak regjeringen har jobbet med.

(Se lista lenger ned i saken)

– Siden regjeringsskiftet i 2013 har utslippene gått ned, og de skal ytterligere ned i årene som kommer. Så mitt budskap til landets barn og unge som krever klimakutt, er: Vi hører dere og skal gjøre mer, sa statsministeren, før hun gikk videre til å snakke om bompengesaken.

Tirsdag begrunnet Miljøpartiet De Grønne noe av sin fremgang det siste året med regjeringens klimapolitikk. Nasjonal talsperson Une Bastholm sa at regjeringens holdning om at de gjør alt de kan for å begrense klimautslippene, er farlig for den neste generasjonen.

– Når de i tillegg presterer å si at MDG ikke har ett tiltak som regjeringen ikke allerede gjør for å kutte utslipp, så forteller det meg mye om virkelighetsorienteringen til regjeringen. De mangler kreativitet og har en holdning om at en er seg selv nok, sa Bastholm.

Ernas klimaskryteliste

Statsministeren presenterte onsdag denne skrytelisten når det gjelder klimatiltak regjeringen har gjennomført: