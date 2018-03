Solberg tror KrF har tillit til regjeringen

Statsminister Erna Solberg (H) tror det er tillit mellom KrF og regjeringen etter Sylvi Listhaugs (Frp) avgang. Fylkeslederne i KrF er ikke utelukkende enige.

– Jeg tror tilliten mellom regjeringen og KrF faktisk er ganske bra, jeg, sier statsministeren til Klassekampen.

Hun sier videre at hun tror KrF opplever at utfallet av saken gjør det lettere å snakke med regjeringen.

Avisen har snakket med 15 av Krfs 17 fylkesledere og en fylkesvaraordfører og melder at tonen er svært kritisk til regjeringen.

– Når KrF har sagt at de ikke vil gå i regjering, handler ikke det om Listhaug, men om Frps politikk: At det er for stor avstand. At Listhaug går endrer ikke mitt syn på det, sier Oluf Maurud, leder i Hedmark KrF.

Han får støtte av Helen Turøy, leder i Rogaland KrF, og Svein Iversen, leder av fylkeslaget i Finnmark.

Fem fylkesledere ønsket ikke å si noe om saken, mens Dag Andreas Hasle, leder av Oslo KrF, mener partiet bør gå inn i regjering. Det samme gjør lederkollega Arne Willy Dahl i Akershus.

– Jeg vil ikke foreslå dette i nærmeste fremtid, men jeg ser at sjansen er blitt noe større og bedre, sier Dahl.

