Solberg varsler tiltak: - Mest inngripende vi har hatt i fredstid

Tiltakene som settes i verk mot koronasmitten er de mest inngripende vi har hatt i fredstid, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Vi må være forberedt på at vi i dag kommer med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge, sa Solberg under et besøk hos Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser torsdag. Utvalget samler ulike etater som jobber med å håndtere koronakrisen.

Solberg understreker imidlertid at man må ha tiltak som gjør at samfunnet fortsatt fungerer og særlig gjelder det helsevesenet og andre funksjoner som er samfunnskritiske. Derfor er hun også avventende til å gi beskjed om at alle skoler skal stenges.

– Der må vi også passe på å sørge for at de som er foreldre kan gå på jobb når de jobber i samfunnskritiske sektorer. Vi må få gode faglige råd om dette er det riktige, sier Solberg.

Hun mener man allerede ser at tiltakene som alt er satt i verk, har effekt og viser til rapporter om at færre reiser kollektivt, blant annet med T-banen i Oslo.

Oslo er en av flere kommuner som de siste dagene har innført strenge regler og truet med sanksjoner mot dem som bryter karantenen, blant annet fengsel.

– Nå er det på tide med drastiske tiltak, sa byrådsleder Raymond Johansen på onsdagens pressebrief.

Han sier at tiltakene kommer til å ha stor påvirkning for byen og folks liv, samt at han har stor forståelse for skuffelsen blant de mange arrangørene og publikum rundt omkring.

– Alt tyder på at det norske samfunn må forberede seg på en krevende situasjon over tid, sa han.

Ifølge oppvekstbyråd Inga Marte Torkildsen vil det nå være straffbart å bryte hjemmekarantene i Oslo.

I Bergen viser man til smittevernslovens paragraf 8-1, hvor det står at man kan straffes med bot eller fengsel i inntil to år ved brudd på loven.

Om overtredelsen har ført til tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse, er straffen bot eller fengsel i inntil fire år.

