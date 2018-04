Solberg: Vi har forståelse for aksjonen i Syria

Statsminister Erna Solberg (H) sier den amerikansk-fransk-britiske aksjonen mot Syria var et klart signal om at bruk av kjemiske våpen har konsekvenser.

– Enhver bruk av kjemiske våpen er forbudt. Det er sterkt beklagelig at FNs sikkerhetsråd er handlingslammet i spørsmålet om kjemiske våpen i Syria, fordi Russland gjentatte ganger har lagt ned veto, sier Solberg.

I likhet med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier hun at hun derfor har forståelse for aksjonen, samtidig som hun unngår å si at hun støtter angrepet.

– Frankrike, Storbritannia og USA sin aksjon mot Syria i natt er et klart signal om at bruk av kjemiske våpen har konsekvenser. Fra norsk side har vi forståelse for aksjonen, sier Solberg, som lørdag ettermiddag var på vei hjem fra Mexico.

