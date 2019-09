Solberg: Vi må ikke skape frykt blant fødende

Vi må lytte til damene, ikke til direktørene, sa SV-leder Audun Lysbakken da partilederne gikk løs på debatt om fødetilbud under debatten fredag kveld.

Den såkalte bunadsgeriljaen har i månedsvis samlet lokale protester mot å bygge ned fødetilbud. Statsminister Erna Solberg (H) understreket gang på gang at tjenesten er god.

Færre enn før dør eller blir skadd, påpekte Solberg.

Dere må slutte med denne svartmalingen. Det er trygt å føde i Norge, sa hun i partilederdebatten på NRK.

Kalte Erna arrogant

Utgangspunktet var økningen blant kvinner i distriktskommuner som har fått mer enn to timers reisevei. Rødts Bjørnar Moxnes frykter at det vil gi flere fødsler i grøftekanten.

Solberg forsvarte tilbudet, og fikk støtte av KrF-leder Ingolf Ropstad. Han påpekte at antall jordmødre er doblet siden 2013 og at kommunene nå har lovpålagt plikt til å ha et tilbud.

SV-leder Audun Lysbakken mente svaret fra Solberg var arrogant.

Vi må ta tilbake kontrollen over sykehusene, som er outsourcet til en gjeng med direktører, sa han.

Vedum utfordret

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum ble fra flere hold utfordret på hvordan kommunene skal sørge for kvalitet i tjenestetilbudet.

-Du er den største rådhusvokteren i Norge! erklærte statsminister Erna Solberg, som duellerte om temaet småkommuner med Vedum under NRKS partilederdebatt.

Solberg viste til at mange distriktskommuner allerede har utstrakt interkommunalt samarbeid når det gjelder tjenester. Hun mente Sp er for samarbeid om innholdet, men ikke for demokratiet.

Vedum viste til at kommunalminister Monica Mæland (H) nylig uttalte at halvparten av de norske kommunene er for små. Kommer det en ny runde med tvangssammenslåinger, spurte han statsministeren.

– Hvorfor igjen sette i gang enorme byråkratiet når ingen vil ha det? sa Vedum.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre utfordret Vedum, da debatten kom til sykehusstrukturen. Støre anklaget ham for ikke å bevilge nok penger, og mente hans linje vil koste 13 milliarder kroner mer og at det vil «suge ut fagfolk», noe som vil gå ut over distriktene.

(©NTB)