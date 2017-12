Solberg vil snakke klima med Trump

Statsminister Erna Solberg vil ta opp klimapolitikk med president Trump, selv om det ikke står på temalista til Det hvite hus foran møtet mellom dem i januar.

– Jeg vil redegjøre for Norges syn, nemlig at det er viktig å følge opp Parisavtalen, sier Solberg til NTB.

USA trakk seg i sommer ut av Parisavtalen. Og i pressemeldingen fra Det hvite hus om møtet mellom Trump og Solberg står ikke klima nevnt med et ord.

– Det er helt naturlig for meg å ta opp dette spørsmålet, sier Solberg.

At møtet med den amerikanske presidenten finner sted 10. januar, før regjeringsforhandlingene med Frp og Venstre ventes å være avsluttet, ser hun ikke på som problematisk.

– Vi klarer nok å organisere oss for dette. Finansministeren skal jo i høring om SSB-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen samme dag, og det blir uansett et kort USA-besøk for min del, sier Solberg.

Sikkerhetspolitikk

Forsvars- og sikkerhetspolitikk, NATO, koalisjonen mot IS samt handel og investeringer vil ifølge Det hvite hus bli diskutert under samtalene i Washington.

I tillegg har Statsministerens kontor varslet at internasjonale spørsmål som fredsprosesser og nettopp klima vil bli drøftet.

Selv ser Solberg fram til å møte Trump. De har møttes to ganger tidligere i forbindelse med møter i NATO og G20, men dette blir det første bilaterale møtet mellom de to.

– Dette er jo et hyggelig og nyttig besøk som vektlegger det gode bilaterale forholdet mellom Norge og USA. Vi er viktige allierte i sikkerhetspolitikken, ikke minst gjennom NATO, sier hun.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vil også delta på møtet med Trump.

– Bør ikke fornærme Trump

Amerikanske Jennifer Leigh Bailey, som er professor i statsvitenskap ved NTNU, mener Solberg gjør lurt i å styrke det personlige forholdet til Trump. Hun er skeptisk til å bruke mye tid på klimasaken.

– Konkrete saker som abortlovene eller klimaspørsmål, vil det være liten vits i å ta opp, selv om det kan være viktig for Solberg å vise sine prinsipper og hva Norge står for, sier hun til NRK.

Bailey poengterer at Trump er personlig orientert og at han responderer positivt på skryt.

– Trump tar alt personlig, han vet hvem som er med ham og hvem som er imot ham. Det er en fin balanse Solberg må finne i dette møtet. Det er viktig for Norge å være Norge, men det er også viktig å ikke vise seg som for opposisjonell mot Trump. Han må ikke fornærmes, sier hun.

