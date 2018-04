Soldater omkom i helikopterstyrt i USA

To soldater i det amerikanske flyvåpenet omkom da Apache-helikopteret deres styrtet under en rutinemessig øvelse ved Fort Campbell i Kentucky.

AH-64E Apache-helikopteret styrtet sent fredag kveld, heter det i en uttalelse fra det amerikanske militæret.

Årsaken til ulykken vil bli etterforsket, heter det videre.

Ulykken er den foreløpig siste i en rekke lignende hendelser som involverer amerikansk luftmateriell den siste uka.

Fire marinesoldater døde tirsdag da et Sikorsky CH-53E Super Stallion-helikopter styrtet under en øvelse i California, mens en amerikansk elitepilot døde da F16-flyet hans styrtet mens han forberedte seg til et flyshow ved Las Vegas.

I tillegg ble en amerikansk marinepilot skadd torsdag etter at han måtte evakuere jegerflyet da han fikk problemer på rullebanen ved en militærbase i Djibouti.

(©NTB)

Mest sett siste uken