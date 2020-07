Solgte bilen, men fikk aldri pengene: - Jeg ble svindlet for 200.000 kroner

I flere måneder har Jovan Sandberg forsøkt å få pengene for Mercedesen han solgte gjennom Finn.no.

I april møtte Jovan Sandberg kvinnen i 30-årene ved Colosseum kino i Oslo. De hadde avtalt kjøp av bil og skulle gjennomføre handelen her.

- Motpart hadde glemt bankbrikken sin, og foreslo at hun skulle betale 200.000 kroner så fort hun kom hjem. Jeg stolte på henne og gikk med på avtalen under tvil, da hun sa at hun skulle legge til 22.000 kroner som en kompensasjon, sier Jovan Sandberg til Nettavisen.

Dermed ble hele handelen, minus pengene, gjennomført utenfor kinoen. Kvinnen fikk med seg bil, signert salgskontrakt og fikk med sommerdekk, alle nøkler og tilbehør til bilen. Sandberg fikk kontaktinformasjon og kopi av kvinnens legitimasjon, slik at han skulle være trygg på at han ikke ble svindlet.

Men pengene uteble, og i SMS-er lovet hun først å overføre pengene. Deretter sendte hun en kontoutskrift som viste at det var overført penger til Sandberg. Han sjekket denne med banken, som avviste at en slik transaksjon var gjennomført.

Nettavisen har hatt en lengre samtale med kvinnen. Hun er kjent med påstandene om at hun skal ha kjøpt bil av Sandberg, men ikke betalt. Hun ønsker ikke å kommentere saken eller fortelle sin versjon til Nettavisen.

Skuffet over politiet

Noen dager etter at kvinnen hadde hentet bilen, anmeldte Sandberg henne og en mann han også hadde vært i kontakt med, for svindel. Saken ble etter få dager henlagt av Oslo politidistrikt på grunn av mangel på ressurser.

- Ja, jeg dummet meg ut ved å stole på denne kvinnen, men her fikk politiet alle dokumenter og identitet på involverte personer. Jeg er skuffet over at de ikke håndterer saken. Jeg føler meg ikke ivaretatt eller beskyttet, sier Sandberg til Nettavisen.

Likevel kan han nå være glad over ny utvikling i saken.

Han klaget på henleggelsen til Oslo statsadvokatembete. I juli, før denne artikkelen ble publisert, har han fått beskjed om at saken likevel vil bli etterforsket.

- Mye risiko med slik handel

Svindel i forbindelse med private handler gjennom nettsider som blant andre Finn.no er ikke uvanlig. Nettavisen har tidligere skrevet flere saker om dette.

Finn.no har en egen nettside som omtaler ulike svindelmetoder. Geir Petter Gjefsen, leder for Forbrukertrygghet i Finn.no, sier at de ikke vet hvor mange som blir svindlet gjennom nettsiden.

KLARE RÅD: Geir Petter Gjefsen er ansvarlig for forbrukertrygghet i Finn. Han ber folk være forsiktige.

Gjefsen kommer med en klar anbefaling om å ikke levere fra seg varer før betaling foreligger, og å sjekke identiteten til personen du handler med.

- Det kan også være lurt å gjøre noen undersøkelser rundt hvem du handler med, for eksempel å søke opp vedkommende på sosiale medier og kontrollere at de opplysningene personen har oppgitt stemmer overens med opplysningene oppgitt til deg eller på Finn, sier han.

- Vanskelig å etterforske

Fungerende leder for Felles påtaleenhet i Oslo politidistrikt, Morten Reppen, sier at slike bedragerier ofte er vanskelige å etterforske.

- Det er mye risiko forbundet med slik handel, og sakene er ofte vanskelig å etterforske. Det opereres med falske profiler og falske identiteter. Noen har mye kompetanse på å lure systemet, sier Reppen og legger til at saker som kan se åpenbare ut, er gjerne ikke det.

Ut fra Nettavisens beskrivelse av saken, sier han at handlingen beskrevet er underslag og straffbart.

- 200.000 kroner er mye penger og det er lett å forstå at dette oppleves håpløst for denne personen, sier han til Nettavisen.

Mange blir henlagt

Selv om Sandberg har fått medhold fra Riksadvokaten i at denne saken skal etterforskes, er det mange slike saker som blir henlagt.

Reppen forklarer at Oslo politidistrikt må prioritere hardt hvilke saker som skal etterforskes. Prioriteringen skjer etter føringer fra Riksadvokaten.

- Vi etterforsker også denne typen saker, men vi må prioritere fra sak til sak etter blant annet alvorlighet, mulighet til å nå frem med en etterforskning og hva som må til av etterforskningsskritt. Hvert år vurderer vi cirka 70.000 saker. Så er det viktig å påpeke at avgjørelsene kan påklages til statsadvokaten, sier Reppen.

Reppen poengterer at politiets råd ved private kjøp og salg, er at man er svært forsiktig med å ta risiko ved gjennomføring av handelen - enten man er kjøper eller selger.

- Samtidig ytelse mot ytelse er et godt prinsipp, sier Reppen.

Kan gå til inkasso

I de tilfellene der betaling eller tjeneste uteblir, og du har sikker identitet til personen som ikke har betalt, eller levert vare eller tjeneste, så kan du gå til inkasso.

Sandberg valgte å søke hjelp hos advokat. Det kan ofte bli dyrt. De store inkassoselskapene tar som oftest ikke privat inkasso.

Audun Rønningen Danielsen i Kredinor, sier at det ofte er omdømmerisiko forbundet med privat inkasso, fordi det kan være vanskelig å vite om kravet er gyldig.

Gjennom nettsider som debet.no kan du selv inndrive et gyldig krav.

- Det er viktig at det finnes godt grunnlag for kravet, og kravet må ikke være eldre enn 3 år gammelt, står det blant annet på nettsiden.